La pasión detrás de una alimentación saludable

Agus Chamas, ¿Cómo surgió tu interés por la nutrición?

Mi interés por la nutrición surgió a los 16 años. No me sentía cómoda con mi cuerpo y decidí consultar a un nutricionista, quien me enseñó de alimentos, nutrientes y métodos de cocción. Sin embargo, quería saber más de cómo funcionaban esos nutrientes, qué hacía que algunos alimentos tuvieran más que otros. Así que, al finalizar el colegio, decidí estudiar la Licenciatura en Nutrición. Y definitivamente fue una elección muy acertada porque me apasiona lo que hago.

¿Cuáles son los servicios que brindas?

En mi consultorio, ayudo a las personas a mejorar su composición corporal (ya sea perdiendo grasa o ganando masa muscular), adaptar su alimentación a patologías específicas, optimizar el rendimiento deportivo, y brindar educación alimentaria, siempre enfocada en ofrecer una nutrición adecuada al contexto y necesidades de cada persona.También ayudo a organizar menús y realizo auditorías internas en servicios de alimentación.

¿Cuál sería tu objetivo a mediano plazo?

Mi objetivo es generar conciencia sobre la importancia de una alimentación saludable, sin “dietas milagrosas”. Busco que las personas tomen decisiones más informadas y equilibradas sobre lo que consumen a diario, entendiendo que la flexibilidad es clave para mantener hábitos alimentarios saludables a largo plazo.

¿Qué podrías destacar de vos como profesional?Me esfuerzo por ser empática, ofrecer una escucha activa y siempre resaltar lo positivo de cada consulta. Me gusta romper el mito de que el nutricionista está para “retar”; nuestro trabajo es acompañar y apoyar en la construcción de hábitos, sabiendo que el proceso no es lineal y tiene altibajos.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Probablemente empezaría a trabajar mis inseguridades antes. Hoy, las redes sociales son una herramienta fundamental, pero me cuesta mostrarme en ellas. Es algo que he comenzado a trabajar con mi psicólogo, y aunque al principio me daba vergüenza, ahora estoy más abierta a usarlas como una fuente de trabajo. Sin embargo, las decisiones que tomé me trajeron hasta mi presente, y hoy soy muy feliz.

Agustina Sadie Chamas

Licenciada en Nutrición MP 5844

Cel: 2216827723

Mail: [email protected]

Instagram: nutricion.aguschamas