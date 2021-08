La Petite Boutique: souvenirs llenos de pasión, trabajo y diseño

Mariana es la creadora de La Petite Boutique, un espacio dedicado a la fabricación de souvenirs únicos y de diseño para cada uno de sus clientes. Ella es Licenciada en Publicidad y, mientras estudiaba, decidió comenzar con este emprendimiento. Hoy la fundadora nos cuenta más acerca de su espacio que brinda piezas originales y estéticas.

“Empecé hace 10 años haciendo jabones artesanales en la cocina de mi casa, cortaba las cajitas a mano una por una, las armaba y pegaba. Siempre me gustó crear y la parte de desarrollo de producto es la que más me gusta. Luego de ver que esto era lo que me apasionaba, hice un plan de negocios, desarrollé la marca y conseguí proveedores con el objetivo de hacer realidad mi sueño personal”, destaca Mariana sobre los comienzos de la marca.

¿Cuál consideras que es su diferencial en el mercado?

Somos una marca limpia, fresca y alegre. Nuestra idea era hacer perdurar los momentos felices con productos lindos. Queremos que los invitados de un evento se lleven un souvenir que también puedan usar y que no quede en la estantería juntando polvo. Creo que es una combinación entre un producto de calidad, un lindo packaging y, sobre todo, un buen precio.

Priorizamos mucho el diseño. La imagen también juega un rol importante, al no tener local propio, tenemos que mostrar cada detalle mediante fotos o videos.

Nos encanta poder despertar los sentidos a través de nuestros productos, las fragancias de los jabones son exquisitas y perduran en el tiempo, sumado a los chocolates, que son riquísimos.

¿Qué experiencia busca brindar a sus clientes?

No solo buscamos que sea un producto novedoso a nivel visual, sino también que cuando te llega algo de La Petite Boutique sea un descubrimiento a medida que vas desarmando el paquete.

Nuestro producto estrella es la Box de Luxe una caja con 25 jabones personalizados con el nombre del bebé. Cada jabón elegido por el invitado esconde debajo de él un valor: amor, sinceridad, amistad... para enseñarle al bebé durante su crecimiento.

Nos especializamos mucho en jabones, pero también tenemos otras líneas de producto como anotadores, chocolates, confituras y este mes lanzamos mini mermeladas de la Patagonia.

¿En dónde les gusta poner el foco?

Hoy el servicio a nuestros clientes es una de las cosas más importantes. Optamos por hablar uno a uno con cada persona que nos contacta, sabemos que son futuras mamás y papás y se merecen mucho amor. Nos encanta generar un vínculo, escucharlos y entender lo que necesitan y desean.

¿Qué han aprendido en este tiempo de profesión?

Aprendí que a los sueños hay que ponerle más pasión y menos presión. Primero tenes que saber en qué sos bueno y luego explotarlo de una manera creativa y original, no importa si es loca o diferente lo importante es ponerle tu identidad y generar impacto.

Si miro hacia atrás el camino recorrido no tiene desperdicio. Cada experiencia que tuve en mi vida se ve reflejada en La Petite Boutique. Desde haber hecho una carrera, hacer cursos de cine, trabajar de vendedora en un shopping y hasta de mucama en un hotel.

Trabajé de voluntaria en una ONG en un pueblo de República Dominicana donde daba talleres a mujeres emprendedoras de cómo hacer jabones artesanales y venderlos. Cuantas más experiencias diferentes tenes más amplia es la mirada frente a las cosas.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que le da su trabajo?

Sin duda divertirme. Ir a trabajar todos los días y hacer lo que me gusta no tiene precio. La creatividad no tiene límites. Desarrollar productos es mi parte favorita, porque es como un juego.

Tengo una compañera de trabajo con la que nos complementamos muy bien y nos la pasamos haciendo payasadas. Trabajar sin sentir que estás trabajando porque te vas a divertir, es la mejor parte.

¿Cómo te proyectas a futuro?

Estamos considerando abrirnos a nuevos horizontes y comenzar el mismo emprendimiento en España. Exportar también está en nuestros planes. Nos escriben mucho de los países limítrofes… Aunque no es fácil exportar productos como los nuestros ya que el costo de envío es una limitación.

Confiamos en que pronto van a aparecer nuevas oportunidades relacionadas a este tema. También, tenemos muchas ganas de desarrollar nuevos productos buscando productores locales. Hicimos una prueba piloto con un emprendedor de la Patagonia con unas mermeladas, pero la idea es poder buscar nuevos emprendedores en todo el país.

