La Primavera y el rol de los tratamientos en la piel - Laboratorio Mira Dror

La Cosmetología y el conocimiento de la piel ha ido mejorando acompañada de los avances en el uso de productos que interactúan con el tejido cutáneo, hoy el campo de la estética tiene un carácter científico, adonde las fórmulas y los tratamientos requieren de una innovadora tecnología para sustentar y colaborar en el equilibrio de la piel frente a cambios a los cuales nos exponemos a diario. La piel es el órgano que nos defiende, expresa emociones, patologías, y los tratamientos cosméticos tienen como meta lograr el equilibrio para adaptarse, una de las mayores agresiones a las cuales nos exponemos son los cambios climáticos y de estaciones.

El paso del invierno a la primavera.

La llegada de la primavera inicia con cambios ambientales que pueden afectar a nuestro tejido, siendo una estación de variaciones constantes, adonde empiezan los días de calor combinados con disminucion de temperaturas, vientos, humedad y lluvias.

¿Cuáles son las recomendaciones de las profesionales?

En ésta estación aumentan los niveles de alérgenos en el ambiente lo cual lleva a más casos de sensibilidad y alergia, recomendamos principalmente el uso de productos con Betaglucanos como las emulsiones de laboratorio Mira Dror: Reconstituyente Extra y Emulfresh con Betaglucanos, los cuales actúan modulando e inhibiendo las respuestas no deseadas de la piel y posibles dermatitis.

El inicio de los días cálidos puede generar mayor secreción, lo cual lleva a mayor dilatación de poros y aumento de oleosidad, en éstos casos te ofrecemos productos que equilibran la microflora cutánea y el exceso de sebo, las emulsiones de limpieza suaves como Mild Cleansing Milk y bálsamos equilibrantes como Specific Balm o Bálsamo Matificante de Mira Dror que recomendados para controlar este tipo de disfunciones.

Con las primeras exposiciones al sol se produce mayor daño y sensibilidad, la radiación solar empieza a ser mas alta, aumentando la formación de radicales libres causantes de manchas y envejecimiento, ademas de potenciar en la primavera la acción de ácaros, pululantes y contaminantes que se encuentran en la superficie de la piel y se activan, dañando nuestro órgano de defensa y causando respuestas inflamatorias, oxidación y sequedad. Es indispensable el uso de Factor de Protección Solar cada dos horas que nos proteja de los rayos con mayor incidencia, que además pueden provocar quemaduras, para todo esto Mira Dror diseño el FPS 50+ con lo último en tecnología de filtros solares UVA y UVB, de la marca BASF - de procedencia alemana y la multifuncional ALL IN ONE DD Cream FPS 30 de gran dispersabilidad y apto para todo tipo de piel.

En pieles con rosácea, atópicas, psoriásicas o acneicas es conveniente un cuidado muy exhaustivo en primavera ya que el cambio climático puede ocasionar brotes repentinos en éstas patologías de piel sensible, que tienen dañada su barrera epidérmica, lo que favorece la entrada de alérgenos típicos de la estación, estimulando la respuesta inmunológica y activando procesos inflamatorios. Es muy importante la hidratación constante y el uso de activos para el control de la respuesta inflamatoria, como Acido Hialurónico, el cual te ofrecemos en productos como Micro Magic y Mini Drops 2, y Ceramidas Puras, que podes encontrar en Emulsión con Ceramidas, Total Repair Novo o L´ Serum Day, lo ideal es consultar a tu Cosmiatra y Dermatólogo de confianza.

No olvides tomar abundante agua y mantener una rutina diaria completa para el cuidado de tu piel! Ahora podes empezar a disfrutar de la primavera con productos Mira Dror!

