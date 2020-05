Las Aztecas: línea In Your Face - confección y diseños de calidad en tapabocas

Las Aztecas es una marca de venta exclusivamente online. Ellos ofrecen productos de deco infantil y una línea home premium. Dada la situación actual, se han reconvertido creando “In Your Face” que ofrece tapabocas únicos en el mercado.

“Una noche en plena cuarentena se me ocurrió utilizar las telas destinadas para otros de mis productos para lanzar una línea de tapabocas para adultos y niños”, recuerda Sara Andrea Meta, impulsora de estos proyectos que trabaja codo a codo con su hija Nahiara Nisim. “Tenía los géneros, los insumos y mis talleres disponibles para trabajar por lo que esa misma noche, con la ayuda de mi marido, ya teníamos los moldes listos para mandar a realizar”.

Desde In Your Face se especializan en realizar tapabocas de calidad: los géneros son 100% de algodón y la confección es del más alto estándar del mercado. “Es una prenda de moda, con la onda y la estética que caracteriza a nuestra marca inicial. Armamos las fichas tal y como uno arma una colección de temporada”, destacan. También desde su otro proyecto cuentan con tipis que son furor en el mercado actual y que le han dado a la marca un posicionamiento de gran nivel.

¿Cuál consideran que es su diferencial?

Desde nuestros inicios, supimos que nuestro diferencial y marca registrada, iba a ser la calidad. Con esto me refiero a los géneros seleccionados, las terminaciones y confección sumado a la entrega inmediata y la calidez en la atención. Como consumidora sufría y sufro en carne propia, la demora en la entrega de la mayoría de mis compras y la frialdad a la hora de atender. En In Your Face estamos en permanente contacto con nuestros clientes, desde el inicio de una tímida consulta, hasta el tracking de su paquete. Esta es la diferencia que tenemos como marca y de donde se siente la felicidad de los clientes al recibir su paquete, sin dudas no tiene precio.

¿Cuáles son las modalidades de venta y envío?

La comercialización es exclusivamente online. Nuestros canales de venta son las redes sociales y nuestra tienda web. Realizamos envíos a todo el país y tenemos mensajería privada en CABA y GBA, con entrega inmediata el mismo día de la compra.

¿Cómo se destacan sobre la competencia?

Desde ya que la calidad y la atención sin dudas. Damos mucho valor al hecho de que una persona, sin conocernos y desde lejos nos deposita su confianza y elige el botón de comprar. Es nuestro deber y un desafío que la experiencia para el/ella sea de inicio a fin, algo positivo.

¿Qué han aprendido en estos años de profesión?

Aprendimos lo cambiante que es el mundo virtual ya que hay que estar atento y saber adaptarse. Por otro lado, no es un negocio a la calle en donde uno puede transmitir confianza o "leer" al cliente, hay que saber cómo y cuando romper el hielo para que el cliente pueda sentir nuestra seriedad y compromiso a través de una pantalla.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

Definitivamente la pasión y el amor que uno le pone a lo que hace se nota y traspasa cualquier pantalla, traspasa fronteras. Aunque no estemos cara a cara con el cliente (como en un negocio a la calle) nos esforzamos muchísimo por interpretar y sentir lo que tratan de decirnos. Entendemos que hay que medir cuándo se trata de una persona expeditiva, que no desea demasiada interaccion, y cuándo se trata de un cliente más emocional.

No han sido pocas las veces que terminamos amigas de nuestras clientas, intercambiando teléfonos y logrando algo que va más allá de la fría y pura relación comercial. En la actualidad, mi mayor satisfacción es tener a mi hija de socia y compañera, es un orgullo muy grande verla como rápidamente incorporo las formas y modalidades de trabajo. Ella agrega frescura e inmediatez, herramientas necesarias para las redes sociales ya que allí hay un público más "light” y relajado. Eso a ella le encanta.

¿Cómo se ven a futuro?

Desde ya que sabemos que el futuro va a seguir siendo la venta online. Nuestro siguiente paso es expandirnos en el mercado y eliminar fronteras, algo que en nuestro país es difícil, pero por supuesto NO IMPOSIBLE.

Para contacto : Tel – 1136928442 /1136700562 // lasaztecasdeco@gmail.com.

Conoce más en www.lasaztecas.com.ar o en sus perfiles de inyourface.ar // lasaztecasdeco y Facebook.