Las Bertas: Zapatería 100% artesanal y todo cuero

Hace ocho años, Emiliana Bertozzi comenzó con Las Bertas, una fusión entre sus ganas de emprender y el amor por los zapatos. “Apoyándome en mis padres, quienes siendo comerciantes nos han enseñado desde chicas el valor del trabajo y el esfuerzo, empecé comprando unos pocos pares de zapatos y vendiéndolos en el garage de mi casa”, recuerda Emiliana de sus inicios.

- ¿Cómo surgió el nombre Las Bertas?

No podía ser otro. El nombre nació a partir de que, en la facultad, mis compañeros me decían Berta por mi apellido.

- ¿Qué estudiaba en esa época?

Mi formación académica está bastante lejos de la industria, ya que me recibí de Licenciada en Nutrición y comencé ejerciendo mi profesión en salud pública, algo que también me apasiona y se me da más fácil por mi personalidad extrovertida y entusiasmo por las relaciones interpersonales.

- ¿Cómo fueron los comienzos y cómo es hoy el trabajo diario?

Desde un comienzo tuve la suerte de conocer a Laura, una de las pocas mujeres del gremio zapatero. Fue cuando contacté a mi primer proveedor. Con ella empaticé de inmediato y me animó a emprender este camino. Hoy, no sólo es una colega, sino tambén una gran amiga. Estos ocho años de experiencia en el rubro me dieron la escuela necesaria para el desarrollo y producción de cada modelo de zapatos que hacemos en Las Bertas.

Comienzo cada temporada estudiando las modas y tendencias, y eligiendo qué modelos queremos hacer. Luego, en las fábricas en donde producimos los zapatos artesanalmente, estamos sobre cada detalle para asegurarnos que cada par de zapatos lleve toda nuestra personalidad, amor, dedicación y la mejor calidad.

- ¿Qué tipo de calzado ofrecen?

Las Bertas ofrece calzado de mujer. Nos diferenciamos por asesorar personalmente a cada clienta y por trabajar con insumos de primera calidad. Nuestros zapatos son confeccionados de manera artesanal y son 100% cuero, tanto la capellada como la forrería.

- ¿Cuáles son los proyectos al corto y mediano plazo?

A futuro, nuestros proyectos tienen que ver con crecer en tres aspectos: abrir nuevas sucursales, mejorar la venta online e incorporar venta al por mayor. Todo esto sin perder la calidez de la atención, el servicio personalizado, la calidad del calzado y, por supuesto, nuestro espíritu emprendedor.

