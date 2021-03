Las Oterito: trascendencia de estilo

Las Oterito es una marca de diseños puros y telas nobles, con bases sustentables y con compromiso a flor de piel, en empatía y sororidad con las mujeres. Mezcla de elegancia y encantos genuinos. Hoy desde CARAS conversamos con Danu Otero, dueña de la marca, quien nos cuenta más sobre su espacio de moda.

“Considero que no hay nada más atractivo que ser uno mismo, sentirse a gusto, y expresarse a través de la moda. Nuestro estilo, es eso que nos identifica como individuos”, destaca la diseñadora.

¿Cómo comenzaste en la profesión?

En 2008 experimenté mi primer moodboard, y con el diseño de algunas prendas de lencería, comencé a pensar en un proyecto de marca. No fue hasta 2012, que instalé un perchero de ropa femenina con varias marcas de diseño, en mi departamento de soltera, brindando calidad y estilo a mujeres trabajadoras con poco tiempo para comprar.

A principios de 2016, comencé con todos los pasos para la marca propia, y así fue como el 15 de octubre de ese año, lancé “Las Oterito” con la colaboración de mi hermana menor Ariana Otero. Luego llegó mi primera colección, en mi primer local.

Así fue como me arriesgue por este que me apasiona. Hoy llevamos poco más de cuatro años creciendo sin ir a toda prisa, pero sin pausa. Valoro mucho los procesos más allá de los resultados, que también son muy valiosos, me enseñaron mucho.

¿Qué prendas tienen a disposición? ¿a qué público apuntan?

Tenemos diferentes líneas de productos. La principal es de indumentaria femenina, donde realizamos diseños únicos y exclusivos, que son generalmente para eventos especiales y se hacen con cita previa. Allí personalmente asesoro a las clientas y hacemos prueba. También contamos con una línea slow living que es más descontracturada, con prendas atemporales, siempre manteniendo el estilo por las cuales podes ir directamente al showroom.

Además, tenemos a disposición una línea de lencería y otra de accesorios, con una sección beauty que tiene set desmaquillante con discos reutilizables y barbijos hipoalergénicos. Por otro lado, sacamos este verano la línea Buen Dormir con pijamas cortos y antifases.

Apuntamos a la mujer actual en sus diferentes roles: dinámica, audaz, elegante, de convicciones, que viaja, que busca, que valora y que relaciona calidad, precio, producto con una buena atención y experiencia de compra.

¿Cuál consideran que es su diferencial en el mercado?

Considero que tenemos varios diferenciales, uno de los más destacados por mis clientas, es la calidad en las telas y el diseño. Es muy difícil que al vestir Las Oterito no te sientas increíble porque ese es el espíritu con el que se confecciono ese modelo sea personalizado o no. A mis clientas les brindo mi asesoría y diseños, versátiles, atemporales, femeninos y elegantes.

La calidad de servicio suele ser muy importante. ¿en dónde les gusta poner el foco?

Me gusta remarcar el factor humano como base: por eso el cliente es lo más importante, y también las personas con las cuales trabajo. El año pasado, realicé un estudio de mercado para saber que desean y necesitan nuestras clientes. Busco saber qué es lo que buscan para ofrecerles diseños únicos y distintivos.

Además, al haber estudiado asesoría de imagen, administración y al haberme preparado en diferentes áreas, obtuve un valor agregado en la atención al cliente. Es de mucha ayuda tener herramientas, sobre todo cuando de repente te encontrás en medio de una pandemia.

¿Cómo se proyectan? ¿qué es lo que viene a futuro en la marca?

Expandiéndonos. La idea es desarrollarse y superarse cada vez más en todas las áreas con perspectivas positivas, pero también realistas. Nos proyectamos con mayores aportes en diseño, productos y presencia online,

También continuaremos enviando de base un mensaje sobre la importancia de los diferentes roles de la mujer y condiciones de igualdad, con elegancia y actitud, con bases sustentables, fiel al estilo de la marca. Darnos a conocer más, aquí y en el exterior como industria argentina.

Datos de contacto: WhatsApp: 1162199403 - IG @lasoterito - @oterodanu - @espacioph - Tienda Online: lasoterito3.mitiendanube.com // lasoterito@gmail.com - Showroom Uriarte 2463 timbre 5, Palermo.