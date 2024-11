Lash Doll: Redefiniendo la Belleza con Microblading y Micropigmentación

CREDITO CARAS

• Valeria, ¿qué te inspiró a fundar Lash Doll Estética y cómo ha evolucionado tu pasión por el microblading y la micropigmentación?

Lo que me inspiró a crear Lash Doll fue mi pasión por mi trabajo. Mi misión en la vida es ayudar a las demás personas, y a través de mi profesión encontré la manera de darles a mis clientas amor propio. Es tan importante mirarse al espejo, verse bien y sentirse bien. Es maravilloso poder lograr eso en cada sesión, y que mis clientas se vayan felices, con ganas de comerse el mundo. Ese sentimiento es lo que me inspira a seguir con mi profesión.

Mi pasión por el microblading comenzó cuando me di cuenta de que muchas personas no estaban conformes con sus cejas. Fue así que decidí capacitarme con los mejores para poder ofrecer, hoy en día, un servicio de calidad y naturalidad, resaltando las facciones de cada clienta con el microblading y la micropigmentación.

• ¿Cuáles son las características que diferencian a Lash Doll Estética en el mercado de la belleza y la estética?

Nos caracterizamos por ofrecer un servicio de excelencia, innovación y atención. Además, nos destacamos por brindar una atención personalizada, haciendo que cada clienta se sienta cuidada y especial en todo momento.

• ¿Qué técnicas y enfoques utilizas para resaltar la belleza natural de tus clientes?

Mi enfoque es ofrecer el mejor servicio utilizando productos de alta calidad, para crear un color personalizado que se adapte perfectamente a la tonalidad de la piel. En las cejas, me especializo en la técnica de pelo a pelo, que imita el crecimiento natural del vello y logra un aspecto más realista.

• ¿Qué consejos darías a quienes están considerando realizarse un tratamiento de microblading o micropigmentación por primera vez?

Lo primero que recomiendo es investigar sobre el proceso. Luego, es fundamental elegir un profesional experimentado y certificado. Es muy importante seleccionar a un especialista con una sólida reputación en este tipo de procedimientos, para garantizar resultados seguros y satisfactorios.

• ¿Cuáles son tus planes a futuro para Lash Doll Estética y cómo piensas seguir innovando en el campo de la belleza?

Para mí, lo más importante para seguir innovando es mantenerse actualizado con las últimas tendencias y productos, experimentar con nuevas técnicas y ofrecer servicios personalizados que se adapten a las necesidades y preferencias de nuestras clientas. Siguiendo estas estrategias, seguiremos innovando en el campo de la belleza y la estética, ofreciendo servicios de alta calidad y manteniéndonos a la vanguardia de las últimas tendencias y avances en el sector.

PARA CONOCER MÁS:

Instagram: @lash.doll.estetica

WhatsApp: 1133436809