Laura Benítez: una cirujana plástica que inspira confianza y calidad

Laura Benítez es una profesional médica especializada en cirugía plástica. Ella se destaca por sus múltiples procedimientos que buscan brindar calidad, salud y tendencia. Hoy conversamos con la cirujana en esta entrevista exclusiva.

“Durante la primera consulta que los pacientes realizan conmigo, se genera un ambiente de mucha empatía y es allí donde ellos se sienten en libertad de contarme su historia. Detrás de ella, viene la necesidad que los motiva a estar allí sentados en mi consultorio. Desde ese momento se genera un vínculo de confianza donde cada palabra está segura y donde mi secreto medico es la garantía”, afirma Laura.

¿Cuáles son las tendencias en el rubro actualmente?

Las consultas por cirugías plásticas, en general, siempre existen en mi consultorio. Actualmente hay una tendencia que va en aumento, y es que los pacientes me piden cada vez más tratamientos mínimamente invasivos, con la posibilidad de reincorporarse a sus actividades cotidianas casi de inmediato y sin que nadie se dé cuenta.

Los pacientes de mayor edad son los que menos quieren someterse a una cirugía compleja, ya que cuentan con posibilidades de complicaciones y de varios días de reposo y de recuperación. Estas son algunas de las razones por la cual, los hilos tensores, hoy son una herramienta que utilizo muchísimo como tratamiento alternativo.

El delineado y aumento del volumen labial es otra de las tendencias de moda en la actualidad, junto con la rinomodelación y el aumento de pómulos y de mentón. Luego de estos tratamientos los pacientes pueden volver a su actividad habitual de inmediato.

¿Cuál considera que es su diferencial en el mercado?

Antes que nada, mis pacientes primero son personas, que vienen a consultar por un problema estético, pero detrás de esa necesidad hay una historia. Es ahí donde me detengo y donde me tomo mi tiempo para indagar sobre lo que buscan y necesitan.

Este hábito que tengo me ha llevado a decirle alguna vez a mi paciente: “No te operes porque la cirugía no va a solucionar tu problema, hagamos esto primero y, cuando estés bien, te espero con ansias para operarte”. Puedo asegurar que eso me da más satisfacción en mi profesión que ninguna otra cosa.

¿Cuáles son las problemáticas más comunes por resolver?

Las consultas quirúrgicas más frecuentes en mi consultorio las realizan mujeres que han sido madres, con el deseo de volver a tener las mamas o el abdomen que tenían antes de procrear.

Y ese es un gran desafío para mí ya que soy madre de tres hijos y conozco bien las modificaciones que produce en nuestro cuerpo los embarazos múltiples. Es ahí, desde ese lugar de haber experimentado lo mismo, donde pongo lo mejor de mi como profesional para lograr el deseo de aquella madre joven que quiere volver a sentirse plena.

Las consultas estéticas más frecuentes en mi consultorio son el envejecimiento (la gente joven es la que más me consulta). Hay una gran preocupación en nuestra sociedad por lo estético, casi te diría que no se aceptan las primeras apariciones de las arrugas. Tengo muchas consultas por esta causa y un gran abanico de tratamientos para mejorarlas.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que le da su trabajo?

Como cirujana plástica puedo decirte que cuando los resultados quirúrgicos son los que el paciente esperaba, me da una gran satisfacción profesional. Pero tengo que confesarte que cuando el paciente se va pleno, agradecido del buen trato, del servicio que ofrecemos, lo disfruto mucho. También cuando tienen ganas de volver o sienten el deseo de que otras personas que conoce vivan la misma experiencia. Eso me da felicidad y me estimula a seguir priorizando la excelencia en la atención.

