Le Chipa: productos artesanales con el verdadero sabor correntino

Amamos los nuevos integrantes 💛. - tienen 15 centímetros de largo - vienen listos para disfrutar. — SABORES — . - (primer foto) sᴇʀʀᴀɴᴏ: jamón crudo , rúcula y queso. - (segunda foto) ᴄᴀᴘʀᴇsᴇ: queso, albahaca y tomate. - (tercer foto) ᴄʟᴀsɪᴄᴏ: jamón y queso. - (cuarta foto) ɪᴛᴀʟɪᴀɴᴏ: salame y queso. . . Que esperas para probarlos ? . #quedateencasa nosotros nos encargamos de que te llegue