Lencería de diseño, pensada para mujeres libres, auténticas y activas

Agustina Tomey es dueña y diseñadora de Flor de guga, una marca de lencería nacional que está marcando tendencia en la actualidad. Desde CARAS quisimos conocer más sobre sus prendas que se caracterizan por ser originales, auténticas y de vanguardia. “La marca surgió en unas vacaciones con amigas, al finalizar mi carrera de odontología. Todas nos habíamos copado y comprado lencería de diseño en una feria y en la playa. Previo a eso, con mi prima Flor, ya nos habíamos comprado una máquina de coser ya que siempre nos gustaron las artesanías y dijimos: “¿Por qué no arrancamos con esto?”, recuerda Agustina sobre los comienzos.

El nombre de la marca tiene un origen y se debe a una combinación entre ambas emprendedoras que nos cuentan más detalles. “Flor de Guga se debe a Flor (por mi prima) y Guga (por mi sobrenombre). Ambas estábamos recién recibidas y con poco trabajo y mucho tiempo para encararlo. ¡Así comenzamos! Diseñando y cosiendo en casa”, recuerda Agustina.

Mas adelante, Florencia no pudo continuar con el proyecto por cuestiones laborales y Agustina se puso el overol para llevar a cabo este emprendimiento que hoy es tendencia en el país por sus diseños de calidad.

¿Cuál consideran que es su diferencial en el mercado?

Nuestros diseños son exclusivos, hacemos pequeñas cantidades, siendo un trabajo más artesanal. Eso me permite estar en cada detalle. Y siempre tengo un ida y vuelta con las clientas más cercanas, escucho propuestas y diseño en función a ello. Siempre en búsqueda de la comodidad, dándole un toque personal y especial, no suelo seguir muchas reglas, ¡me animé a mis ideas!

¿Cómo se han reinventado con la pandemia?

Durante la pandemia y el aislamiento no fue nada fácil. Sobre todo, por estar literalmente encerrada en mi pueblo, sin poder recorrer los talleres y sin poder conseguir insumos. A pesar de ello surgieron nuevas ideas y propuestas. Comenzamos a hacer muchos más envíos y ventas mayoristas.

El hecho de “estar en casa” fue un buen slogan para el uso de la ropa interior y la comodidad que ello implica. Además, me tocó pasar la enfermedad, tuve covid, y casi todos los que trabajan conmigo también. En esa semana de encierro surgió incorporar accesorios a la marca. Y pude dedicarme de lleno a la idea que tenía hace tiempo de hacer pijamas, así nació “wake up with fdg” la colección cápsula de pijamas.

Una muy amiga mía comenzó con el estudio de community manager y me ayudó mucho también para conectar más con las clientas, hicimos varios tutoriales sobre cómo armar barbijos, cómo lavar y cuidar la lencería y más.

También, pude contactarme con mucha gente tanto en el pueblo como en la ciudad, que supieron escucharme y apoyarme, en otro momento con la rutina de trabajo no hubiera tenido tiempo suficiente. También le di forma a la tienda online. De lo negativo de la situación siempre hay algo positivo, ¡Flor de guga creció mucho en estos meses!

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

Tener una idea, pensarla, proyectarla, llevarla a lo real y que luego todo ese proceso genere un producto que guste y sea vendido, sin dudas es una gran satisfacción. Insisto en el ida y vuelta con las clientas. Amo recibir sus mensajes. ¡Lo súper agradezco! Además, me divierte todo lo que hago: buscar ideas para inspirarme, pensar en los diseños, sacar y armar las fotos, pensar en las publicaciones y manejar las redes. Necesitaría que los días tuvieran más horas, jajaja.

¿Cómo se proyectan, qué es lo que viene a futuro en la marca?

Durante estos años fui logrando anticiparme a las estaciones. Lo cual es todo un aprendizaje. Por el momento, estamos planificando pijamas otoño invierno y bikinis para próximo verano. Además, hay muchos más proyectos, en conjunto con otras marcas y en otros lugares, son justamente ideas a futuro. ¡El objetivo es siempre seguir creciendo!

Datos de contacto: Email: flordegugalenceria@gmail.com - Tienda: www.flordeguga3.mitiendanube.com - Tel: 2473451170 - Instagram: @flordeguga.