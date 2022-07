LIBERTAD Y CALIDAD DE VIDA EN NUESTRO PAIS

CREDITO CARAS

Cuando conocí este negocio cumplía cinco años, y no tenía idea que lo que en aquel momento parecía un juego, iba a marcar mi destino. En el living de la casa de mi abuela, se juntaba un grupo de personas con traje y un pizarrón, ellos dibujaban bolas, que conectaban unas con otras. Esa reunión se repetía de manera periódica, y con el tiempo entendí que estos dibujos eran personas, y se unían a través de un mensaje.

Las juntas se esfumaron, pero si algo me quedo claro de aquella época es que las personas a través de la palabra pueden hacer cosas enormes, que ese poder es infinito, al modelo de las hormigas que juntas pueden comerse los cimientos de una casa.

El tiempo pasó y esto me marcó, al punto que me llevó a estudiar mi profesión, que amo profundamente. Me recibí y salí a vivir la realidad laboral que vivimos todos en nuestro país. Mucha preparación, sueldos excesivamente bajos, interminables jornadas de trabajo, pésimas condiciones laborales, trabajo en negro, incontables injusticias, sistema jubilatorio incompetente, etc.

Igualmente era afortunada, mis padres son empresarios exitosos, y eso hacía que la presión de “llenar la olla” no existiera, si me había expuesto a esa realidad por otras circunstancias y mi profesión me acercaba a poblaciones de riesgo de manera constante, donde la vida se vuelve más dura y las situaciones complejas.

Llegué a tener cinco trabajos los cuales me encantaban y me agotaban; cada día me levantaba con la esperanza de que debía existir algo más.

Hasta que un día, algo paso, mi madre, una mujer hermosa, soñadora y dedicada abrió la puerta de casa llorisqueando. Ahí comprobé la frase popular de que “el amor mueve montañas”; ella quería más para la gente, más para ella y para todos los que la rodeaban, estaba cansada, se sentía impotente por no poder hacer nada más por el mundo, ella quería un cambio

En ese momento tomamos una decisión como familia, decidimos que ayudar a las personas a emprender de manera sólida, era la manera más sensata de ayudar a otros, y decidimos comenzar a ser parte de una organización que forme empresarios, que tenga como objetivo principal ayudar a otros a ganar libertad, a ganar calidad de vida, a conquistar poder tener más oportunidades en la vida a través de la educación

Esta decisión nos ha traído las más gratas recompensas a través de los últimos años, nos ha hecho conocer personas maravillosas, nos permite día a día sumar al país y al mundo al que vivimos. Por eso hoy buscamos personas que quieran volverse dueños de su vida, que quieran vivir con el propósito de ayudar a otros, que le guste la idea de emprender y la posibilidad de crear más opciones.

Datos de contracto:

Paz Alonso

Teléfono: +5492616649439

Instagram: @pazalonsosg