Lic. Ana Storni: asesoramiento y planes nutricionales para una vida saludable

Ana Storni, Licenciada en Nutrición, trabaja hace varios años con la educación alimentaria buscando generar hábitos saludables en aquellas personas que quieren cambiar su estilo de vida. La profesional cuenta con una especialidad en nutrición deportiva y hoy habla con Caras sobre como busca brindar un servicio de primer nivel. “Mi objetivo es que cada persona pueda verse y sentirse bien, tener un mejor rendimiento deportivo e inmunológico. Atiendo de manera personalizada en consultorios, gimnasios y centros de estética, pero también conecto con mis pacientes de manera online, para que las distancias físicas no sean una excusa y pueda ayudarlos estén donde estén”, remarca Ana.

¿Qué es y de qué consta la educación alimentaria?

Nuestro bienestar no sólo depende de encuentros con amigos, familia y disfrute, sino también de tener una alimentación equilibrada, saludable y una actividad física que nos guste y motive, para movernos día a día. Dos puntos fundamentales que con constancia y asesoría de un profesional podemos lograr y obtener una mejor calidad de vida para cumplir nuestros objetivos sin frustraciones. De eso consta mi trabajo, de que todos los pacientes que asesoro, no se sientan desilusionados con dietas que no funcionan y que escuchan por ahí. Sino por el contrario, que puedan aprender hábitos que nos lleven a cambios reales y sostenibles en el tiempo.

Sabemos que las dietas no son universales, por lo cual no podemos hacer la misma dieta que hacen nuestros conocidos, por ello debemos ser conscientes de que cada cuerpo es diferente. En este sentido es importante nuestra presencia como profesionales de la nutrición para generar junto al paciente planes de alimentación que sean personalizados, no solo según sus objetivos (quiero ser vegetariano, vegano, bajar de peso o aumentar masa muscular), sino también según su metabolismo y patologías.

¿Qué patologías son las tratadas en el consultorio?

Mi especialidad clínica, conlleva a ayudar a todos aquellos que sufren patologías crónicas, en las cuales es de suma importancia que tengan un asesoramiento profesional y una alimentación de manera responsable y equilibrada. Entre ellos se encuentran: pacientes hipertensos, diabéticos, con obesidad, celíacos, colesterol alto, colon irritable, entre otras. También atiendo a un público variado, desde personas que quieren cambiar su composición corporal y estética (bajar de peso, mejorar masa muscular), deportistas que quieren mejorar su alimentación para aumentar su rendimiento, hasta pacientes que desean comenzar a ser veganos o vegetarianos.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que te da tu trabajo?

Como profesional de la salud, me gusta trabajar desde la motivación, para acompañar y generar un click en aquellas personas que les cuesta modificar su estilo de vida. Me interesa romper mitos y viejas creencias para fomentar que una buena alimentación también puede ser lo más rico que hayas probado en tu vida.

Desde este lugar, sumo un proyecto comunicacional a través de las redes sociales Instagram y Facebook donde te enseño a cocinar platos súper nutritivos, ricos y fáciles, para sumar a tu rutina. Un espacio que me llena de satisfacción, que nos conecta desde otro lugar, pero que me permite compartir mis conocimientos y guiarte hacia una alimentación equilibrada.

¿Qué cosas te apasionan?

Como Licenciada en Nutrición me gusta recomendar hábitos que también adopté hace muchos años. Siempre me gustó hacer deportes como el tenis, salir a correr, andar en bici e ir al gimnasio. Desde muy chica me apasiona la profesión y su conexión con el deporte, la estética corporal y las mil y una opciones de recetas saludables que rodean el mundo.

Mi gran motivación es compartir mis hábitos y transmitir energía para poder inspirar a otros, saber que siempre podemos lograr nuestra mejor versión. Me pone muy contenta cada vez que recibo mensajes de satisfacción de mis pacientes: aquellos que comienzan a ver sus cambios, los que llegan a lograr sus objetivos o simplemente los que me envían fotos de las recetas que les enseño.

También veo cambios en sus estados de ánimo y su autoestima, se empiezan a sentir mejor consigo mismos, eso es lo que me satisface y me hace querer ir por más.

Para contacto: Lic. Ana Storni - Nutrición clínica y deportiva // WhatsApp: 2223465233 // email: anitastorni@hotmail.com.