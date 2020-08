Lic. Andrea Fabiana Vernieri: emprendedora en Secretos del Alma

¿Qué la volcó al emprededurismo?

Siempre tuve deseos de disfrutar y de trabajar. Observaba a mi alrededor, en el que estaba instalado el mandato de lo obligado, impuesto y poco elegido, y no era la excepción: Como Licenciada en Marketing, hacía 25 años que trabajaba en el área comercial de diferentes supermercados muy conocidos, donde crecí. Hasta que, en el último, fue donde me di cuenta de que yo no quería eso para mi vida. En paralelo, fui madre, y mi gran maestro, mi hijo, manifestó un síntoma al no comunicarse ni interactuar con el exterior, y eso me empujó a investigar otras vertientes.

En mi afán de tener más tiempo para él, fui a un taller y ahí me cayó una ficha poderosa: Cuando el facilitador dijo “No podés vivir un solo minuto haciendo lo que no amas”, dije “Estoy en serios problemas”, ya que llevaba varias formaciones en paralelo hechas, entre ellas, PNL, Coaching y estaba formándome en Biodecoficación, con esta búsqueda que había comenzado para ayudar a mi hijo, y a mí también. Me surgió el deseo de poder ser una herramienta para las personas, para que encuentren su “para qué”, su sentido en la vida, y para que puedan darse cuenta de que esto es mucho mas que trabajar, ganar dinero, casarse y tener o no hijos: estamos acá para aprender a disfrutar.

Y así fue que segui formándome en disciplinas que me apasionaron siempre como lo son los cristales y los números, y ahí encontré muchas respuestas más. Trabaje muchos de mis miedos y, un buen día,“pateé el tablero” y me independicé: Había encontrado mi pasión. Y así, nació Secretos del Alma, y desde ahí, un mundo nuevo comenzó a abrirse a mis pies, sumado a que mi hijo revirtió su diagnóstico inicial de Autismo, gracias al trabajo con la Bio y el Árbol Genealógico.

¿Qué diferencial aporta una mujer a la hora de liderar?

Todos deberíamos ser los “líderes” de nuestras elecciones, sin importar el sexo.

¿Cuál fue su mayor caso de éxito?

Abrirme a la propuesta online, obligada por la situación que estamos viviendo, fue mi mejor apuesta. Me abrí a nuevos mercados, me conocieron de manera nacional y, ahora, también internacionalmente hablando. De una crisis, encontré una gran oportunidad

¿Y el fracaso del que más aprendió?

En cuanto a los “fracasos”, me cuesta verlos como tales, ya que si alguna actividad no salió como esperaba, fue un gran aprendizaje para mí y es un camino de ida y bienvenido.

¿Cuánto pesa la comunicación en su plan de negocios?

A mi criterio, la comunicación es importante, pero lo mas importante es la publicidad de boca en boca. Es algo que lo estudié cuando hice mi carrera como Licenciada en Marketing, y ahora lo puedo confirmar… Es increíble la cantidad de personas que me contactan porque soy recomendada, y eso, para mí, es lo mejor. Como decía un slogan de un lugar para el cual trabajé: “Lo importante no es que vengas, sino que vuelvas”. Acá es igual. Me encanta cuando prendo la cámara de Zoom, y de 15/20 personas, conozco a la mitad, por lo menos. Son personas que me vuelven a elegir, y eso es maravilloso. Es mi mejor regalo.

