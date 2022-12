Lic. Fernanda Pérez Soto: “La Estética es Salud”

CREDITO CARAS

Licenciada, ¿Qué opina acerca del lugar que está ocupando la Estética en nuestra sociedad?

Hoy en día crece cada vez más la demanda sobre tratamientos estéticos, no sólo en mujeres adultas, sino que se ha ampliado el rango de edad; las jóvenes ya comienzan a consultar desde la adolescencia, y a esto se suma también la gran demanda de hombres, generando una explosión en el área. La globalización, la pandemia, y las redes sociales, ayudaron a que se generara una mayor preocupación por la Salud Estética; ya no se trata de algo superficial, del cómo me veo, también es cómo me siento. Por esto, es de suma importancia que existan profesionales éticos y formados en el tema.

¿Cómo podría definir su enfoque de tratamiento?

Mi enfoque kinésico implica abordar al paciente de una forma integral y personalizada, desde la educación en hábitos de la vida diaria, tales como los alimenticios, posturales, actividades físicas, etc., hasta lo que realizo en la clínica diaria en mi consultorio.

¿Por qué un Kinesiólogo se dedica a la Estética?

Porque existe un área de la kinesiología, en la cual me formé, que se llama Kinesiología dermatofuncional, en la que nos dedicamos a evaluar y tratar alteraciones directas o indirectas de la piel y tegumentos, todo con investigación y bases científicas.

Tratamos pre y postoperatorio de cirugía plástica y bariátrica, estética, cosmetología, endocrinología, quemados, linfología y flebología.

Yo soy una apasionada de mi trabajo y me dedico desde hace muchos años a esta área; comencé formándome en Chile, Brasil, Argentina, y próximamente España. Abordar a un paciente con este enfoque es totalmente distinto, porque sabes bien el motivo por el que estas realizando el tratamiento, desde la fisiología de la piel, hasta el por qué y cómo aplico un equipo o una terapia manual, por ejemplo en el tratamiento de afecciones estéticas.

¿Cuál es el tratamiento que realiza a sus pacientes?

Diseñé un método integral y personalizado, que lo registré como EXPERIENCIA FER, a base de mi experiencia de años y evidencia científica, para evaluar y tratar afecciones estéticas. Combinamos agentes físicos (los equipos), con terapias manuales, como masaje y drenaje linfático manual, todo según una evaluación y re evaluación sesión a sesión que le realizamos a cada paciente, siendo la base para lograr un buen resultado.

Con EXPERIENCIA FER tratamos celulitis, adiposidad, flacidez muscular y de piel, envejecimiento cutáneo, entre otras afecciones, adaptándose a las necesidades de cada persona.

¿Qué aconsejaría a las personas que quieran realizarse tratamientos estéticos?

El mayor consejo es que se asesoren y asistan a profesionales certificados. En nuestro caso, siempre realizamos una evaluación previa para asegurarnos que el paciente se realice el tratamiento que mejor se adapte a sus necesidades y así poder garantizar el éxito del mismo. No olvidemos que la Estética, es salud.

Para más información

Instagram: @experienciafer

Whatsapp: 1128670722

Dirección: Juncal 1695 (Recoleta)

Mail: [email protected]