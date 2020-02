Lic. Marcela Polonsky y Lic. Juliana Saccoccia: especialistas en rehabilitación uroproctoginecológica

¿Cómo decidieron ejercer su profesión de manera independiente?

Sentíamos que, a nivel profesional, podíamos dar más. Nos conocimos cuando nos formamos en rehabilitación de piso pélvico y comenzamos a pensar en cómo aplicarlo. Muchas veces, en las instituciones una se ve atada a tiempos de atención reducidos y con protocolos establecidos por alguien externo al servicio.

Cuando decidimos armar el consultorio, fue con la intención de poder brindar una atención diferencial dedicándole a la mujer el tiempo necesario para recibir un tratamiento de calidad y mejorar realmente su sintomatología y su calidad de vida. Para nosotras, esto no es solo nuestro medio de vida, realmente nos apasiona el piso pélvico y poder ayudar tanto.

En su profesión, ¿qué diferencial aporta una mujer?

Estamos en una era donde el mundo está cambiando, y las mujeres necesitamos estar conectadas y encontrar un espacio de pertenencia. Como mujeres trabajando con y para las mujeres, brindamos eso: un espacio donde sean escuchadas, atendidas con respeto, donde puedan hablar de todo sin tabúes y donde, a pesar de ser un tratamiento que se aplica en una zona tan íntima, se sientan cómodas y quieran volver y recomendarnos. Nos pasa que después quieren que todas las mujeres que conocen se animen a consultar y mejoren su calidad de vida.

¿Cuál fue su mayor caso de éxito?

Parece una frase hecha pero, realmente, cada paciente que recupera su vida, cada mujer que puede salir a buscar a sus hijos o nietos al colegios sin parar en los baños del camino, cada mujer que puede hacer un viaje largo en colectivo y no buscar las combinaciones con baños en el medio, cada mujer que puede salir a correr sin preocuparse por las pérdidas, cada mujer que recupera su vida sexual plena y satisfactoria, esos son nuestros éxitos.

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

Fracaso no. A veces las cosas no salen como uno quiere. Al no trabajar con instituciones o prepagas, todo lo vamos haciendo con mucho esfuerzo. Además, somos inquietas y siempre tratamos de seguir aprendiendo nuevas técnicas, sumar tecnología, difundir. El esfuerzo es aún mayor. Pero amamos lo que hacemos y estamos convencidas de que este es el camino.

¿Cuánto pesa la comunicación en su profesión?

La comunicación es fundamental. Perder el control de tu vida por disfunciones tratables es terrible. Es por eso que hacemos tanto para que se conozca que lo común, no siempre es normal.

Hacernos pis, no es normal, y sabemos cómo hacer para que eso no suceda. Por eso queremos que todas las mujeres estén informadas, sepan que no están solas, que hay mucho para hacer y que no se resignen a vivir así, que se animen a consultar.

