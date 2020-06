Lic. María Clara Carozzino: se puede aprender a comer rico y saludable

View this post on Instagram

Hola a tod@s aquellos que permitimos tentarnos! 🍪🍫 . Despidamos lo prohibido 🚫 y démosle la bienvenida a la moderación ✔️ . Cuando se aprende a comer variado y con moderación las prohibiciones dejan de existir. Los NO quedan en el pasado. La única forma de que los hábitos saludables puedan instaurarse e instalarse en nuestra vida es comiendo de todo, midiendo las cantidades consumidas y evitando privaciones sin sentido . No nos olvidemos que somos seres sociales y la comida juega un rol protagónico en cualquier reunión🙋🏽‍♀️🥐🙋🏼‍♂️ . ¡Disfrutemos sin culpa y en la medida justa! . . #prohibidoprohibir #cosasricasysaludables #tentacion #merienda #desayuno #habitossaludables