Lic. Rodrigo Hernán Grondona: instructor de yoga y meditación

¿Cuándo sintió la necesidad de trabajar de manera independiente?

En 2009 trabaja en relación de dependencia en una clínica de renombre en el área de terapia intensiva con una carga de estrés y demanda enormes. Esto me hacía sentir agotado, sin tiempo y a las corridas. Así me acerqué al Yoga y a la Meditación a través de la Fundación El Arte de Vivir donde tomé el curso básico “Happiness Program”. Fue lo que me ayudó a abrir mi propio consultorio en el que trabajo como especialista en la rehabilitacion de la columna vertebral a través del método osteopático Praxis Vertebral.

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

Fui árbitro profesional de AFA, un trabajo muy duro y a veces muy ingrato que expone todo el tiempo a la opinión de los demás y a las críticas. Con el tiempo aprendí que no podés dejar conformes a todos y también me di cuenta que las opiniones cambian. Así, tomé la fuerte convicción de no ser la pelota de la opinión de los demás. Volverme consciente de esto me ayudó a vivir en el momento presente y no quedarme atascado con eventos dolorosos del pasado.

¿Qué diferencial considera que lo convierte a Ud. en un vanguardista?

¡El entusiasmo! Soy una persona muy entusiasta, alegre y decidida, esto me permitió avanzar en mi proyectos y metas sintiéndome seguro. Una persona vanguardista confía mucho en su intuición, confía en los demás y en el todo, y por sobre todo se mueve y avanza con Fe en la vida, sintiéndose seguro y en resguardo de un universo inteligente consciente que nos acompaña.

En su profesión, ¿qué rol tiene hoy en día la comunicación?

La comunicación es quizás la más brillante de las habilidades a desarrollar. Es muy importante el volvernos cada vez más conscientes en que nuestras palabras pueden tener un efecto enorme en la mente de los demás, nuestas palabras pueden genera conflicto y malestar o paz y armonía en nuestro alrededor y en los demas.

Si pudiera darle un consejo a alguien que recién se inicia, ¿cuál sería?

Cuando comenzaba este camino de sanación y autoconocimiento, me diría: “no seas tan duro con vos mismo, dejá de culparte, tené paciencia, avanzá con calma, estate en paz, sentite seguro de que en el proceso estas acompañado, camina paso a paso, estate en el momento presente, no planifiques tanto, dejá que la vida te sorprenda, no te aferres a los resultados, no tengas miedo de equivocarte, cantá y bailá más, compartí tu alegría siempre con los demas, se humilde y estate agradecido siempre por todo!” Jai Guru Dev.

Para contacto : Whatsapp: (+54911) 5103 8433

Facebook: Rodrigo Grondona

Instagram: @rodrigo.grondona / @yogafactory.palermo / @flor.cipriota / @srisrischoolofyogaar