Lic. Rosa de Almeida: conectándonos con las causas de los problemas alimentarios

Rosa de Almeida tiene 53 años y hace más de 12 que ejerce como profesional de Bioneuronutrición. Con una gran historia, la Lic. en Nutrición nos cuenta como esta profesión se ha convertido en su propia aventura de vida y la completa en su ser. Hoy charla con Caras y nos relata parte de su misión la cual está ligada a ayudar a sus consultantes con sus problemas de peso. “Elegí mi carrera en función a mi experiencia con el sobrepeso. Siempre fue mi talón de Aquiles, subía y bajaba kilos, entonces me dije que estudiaría Nutrición para erradicar esta problemática de mi vida”, destaca la profesional que se ha formado en la Universidad Isalud, cuyo director es el Dr. Alberto Cormillot.

La experiencia junto al reconocido doctor fue muy enriquecedora, pero Rosa un día decidió buscar su propio paradigma. “Un día desperté y me sentí vacía, sin propósitos preguntándome que me faltaba. Estaba casada con 3 hijos sanos, hermosos, un marido estupendo y una buena vida. Aun así sentía una profunda tristeza. Fue así como sentí una llamada de mi alma muy fuerte hacia esta profesión y decidí hacerla andar”.

¿Qué es la Bioneuronutrición?

La bioneuronutricion surge como un nuevo paradigma de la Nutrición, donde no solo se tiene en cuenta la alimentación de un individuo, sino que además se contemplan muchos factores. Entre ellos: su historia de vida, sus pensamientos, sus creencias, patrones, lealtades, valores que conforman una mirada de su vida y del entorno. Este último condicionan su evolución hacia un estado de bienestar, de plenitud, de paz mental, emocional y espiritual. Lo menciono como si fuera la mirada desde adentro del ser.

Siempre supe desde el primer día de carrera que no me convertiría en una entregadora de dietas. Algo me decía que tenía que profundizar más, ir mas allá de una alimentación, encontrar las causas de lo que provocaba una enfermedad alimentaria. Por esa razón, me especialicé en el sobrepeso y la obesidad. A medida que trabajaba con los pacientes, detectaba las frustraciones que ellos traían: múltiples intentos fallidos de tratamientos, búsqueda de magia, de la pildorita que los hiciera bajar milagrosamente y soluciones rápidas.

Notaba la desconexión entre la mente y el cuerpo. Fueron esas inquietudes, malestares e incomodidades las que hicieron que siga estudiando y profundizando el Ser, la mente, las emociones y los ambientes. Todos estos son factores que condicionan al individuo y que inciden en las enfermedades alimentarias.

En un momento determinado, llego a mí un libro que me sirvió como método de vida. A través de él y una indagación por las redes, encontré dos maestros que me ayudaron a integrarlo y a estudiarlo con mi profesión. Tras estos estudios llegó la Bioneuroemoción a mi vida.

Desde mi lugar, defino a este proceso como un método humanista, una forma diferente de ver y entender la vida, donde cada uno se convierte en el responsable de su camino y adopta un compromiso con su Ser.

¿Como es una consulta en bioneuronutricion?

Como primera medida, siempre aclaro, que no es relación médico-paciente lo que se produce. Mi propuesta es de acompañamiento y busco formar un equipo para lograr el éxito en lo que el consultante se decida a cambiar. No propongo dietas, propongo cambios. Estos no son solamente de hábitos, sino de pensamientos, creencias, patrones y programas que cada uno traemos.

Acompaño a que las personas tomen conciencia de que cambiar implica hacer, pensar, decir, sentir de una manera diferente, y estar en coherencia con cada uno. A eso lo llamo: “alinearse con el propósito”. Para ello, hay que comprender que se viven efectos y que sus causas se encuentran en el cuerpo mental.

Es una parte de la mente subconsciente, donde existen programas y creencias que han llevado a que el individuo gane peso. Es muy importante que la persona conecte con esas causas, de manera que, se acompaña a liberarlas para poder sanar. Esto implica el compromiso de crear una nueva vida, que se produzca un renacer.

Se plantea en este paradigma una alimentación sana, natural, equilibrada y flexible, sin restricciones y se apunta a que cada uno programe su día a día. El acompañamiento consiste en ejercicios de meditación, regresión y auto indagación para trabajar conflictos bloqueantes, auto juicios y creencias que condicionan el bienestar de la persona.

No se plantean tratamientos prolongados ni crónicos. La intención no es una dependencia del mismo, al contrario, buscamos que encuentren todas las herramientas para una evolución. Desde mi espacio queremos que los consultantes puedan madurar espiritualmente ya que el proceso les brindará libertad emocional, permitiendo reconducir sus vidas y descubrir dones y propósitos que estaban ocultos detrás de cada kilo de sobrepeso.

Conoce más ingresando en sus perfiles de Instagram y Facebook.

Para contacto: Rosa de Almeida - Licenciada en nutrición, Diplomada en Bionueroemoción, Terapeuta de Psicoterapia de “Un curso de Milagros”, Terapeuta de Registros Akáshicos // Tel: +54 9 3484365955 // roxy.966@live.com.ar.