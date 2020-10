Lilith Underwear: diseños para la mujer de hoy

Magalí es la creadora de LilIth Underwear, una marca de prendas intímas femeninas que busca brindar a sus clientas una experiencia única en el mercado. Mediante sus productos de calidad y cursos de formación, tienen como idea llegar a las mujeres de nuestro país para que puedan recibir y crear sus diseños. “Mientras transitaba la parte final de mi carrera de psicología me di cuenta de que quería hacer algo que me de permiso para crear, y cuando descubrí que podía aprender a hacer lencería fue una decisión rotunda. Apenas empecé a realizar mis primeras colecciones, no existían muchas marcas independientes de diseño que quieran -además de vender- llevar un mensaje”, destaca la emprendedora.

En Lilith Underwear tienen un objetivo bien marcado: poder despertar el erotismo en cada una de las mujeres que compran o realizan los productos. “Con esa finalidad también realicé mis cursos presenciales y online, que creo que es el ensamble de todo, ya que no te damos solo la prenda lista para usar si no la posibilidad de que te la hagas a tu propia medida. Hacerte un corpiño o un set lencero, no es lo mismo que hacerte una remera. La idea es que puedan conectar con ellas mismas y con la misma naturaleza de lo que están creando”.

La marca cuenta con una gran diversidad de productos, pero lo que más destaca son sus ideales, que buscan que las mujeres se vuelvan a ellas mismas. “Ese es mi gran deseo con todo lo que hago, cada uno hace lo que quiere después, o mejor dicho lo que le resuene. Es un espacio abierto y libre para crear y crearse”, afirma Magalí.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

Lo que más disfruto y me da satisfacción es que una clienta o alumna me comparta su felicidad de haber conseguido algo que realmente le gusta o que se haya podido realizar un "corpiño" a su medida. Que la prenda que eligió y usó le dio "buenos resultados", que se siente contenta y que le gusta invertir en ella misma con nosotras.

La calidad de servicio suele ser muy importante. ¿en dónde les gusta poner el foco?

Contamos con un multifoco, a mí me gusta estar en todo: en el proceso del diseño de las prendas, respondiendo mensajes e inquietudes, seleccionando las telas, los avíos, modificando moldes, asesorando a las chicas que vienen al curso, dándoles también un poco de contención. Antes las mujeres se reunían a crear juntas en vez de hacer terapia, y este puede ser también un momento que ellas se tomen para sí mismas y dejen de lado las preocupaciones del día a día.

Si bien todos queremos ver ganancias con lo que emprendemos, la idea es que el mensaje se pueda transmitir, que en realidad lo que te compres o crees para vos misma, tenga ese valor y se lo des. Más allá de que el rubro está en auge actualmente, está bueno poder recuperar el valor de cada producto y de los procesos.

¿Como se proyectan? ¿qué es lo que viene a futuro en la marca?

La pandemia me hizo replantearme la posibilidad, después de tantas consultas, de abrirme a vender de manera mayorista a varios puntos del país. La consulta siempre estaba y me pareció que con un poco de organización todo podía suceder. Así que no solo abrimos la tienda online y dictamos cursos virtuales, sino que también disponemos de un catálogo mayorista para que puedan consultar y tenernos en sus propias localidades. En el futuro, nos emociona la posibilidad de que podamos estar en muchos lugares y expandirnos de manera física y virtual.

Datos de contacto: Instagram: https://www.instagram.com/lilith_underwear - WhatsApp: 0351 5607741 - Mail: cursosbylilith@gmail.com - Tienda online: https://lilithunderwear2.mitiendanube.com.