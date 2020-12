Liz M. Bags: complementos con actitud

En agosto de 2019, Valeria Liz Mielgo creó su empresa Liz M. Bags. “Al principio, con mucho miedo e incertidumbre, pero con la convicción de estar ofreciendo un producto excelente, llegué al rubro de las carteras y accesorios a partir de un taller desarrollado en mi ciudad, de la mano de Manu y Pame. Estuve un año trabajando en moldería y desarrollo de carteras con las chicas, y durante el transcurso del taller se me prendió la lamparita de llevar a cabo mi propia pyme”, dice Liz que lleva adelante su emprendimiento, además de ser esposa de Luis y mamá de Juan y Valen.

- Su formación es de base informática ¿cómo es que llegó al diseño de indumentaria?

Desde chica me dediqué a la costura, pero nunca había incursionado en el mundo de los accesorios, ¡y fue un viaje de ida! La verdad es que trato de hacer cuanto curso haya disponible para sumar más conocimiento a este rubro, que tanto me apasiona. Día a día voy descubriendo nuevas cosas que me mantienen motivada e inspirada. El desarrollo de los diseños tiene que ver con lo que a mí más me gusta o me resulta cómodo.

- ¿Qué accesorios ofrece Liz M. Bags?

Me gusta realizar accesorios que simplifiquen la vida de las mujeres, que sirvan para acompañar cualquier outfit y que, sobre todo, sean versátiles, cómodos y que marquen tendencia. Al comienzo trabajaba solo en cuero, pero dadas las complicaciones que tuvimos este año con el Covid-19, decidí ampliar el mercado incorporando unas telas impermeables divinas. ¡El mundo emprendedor es de constante reinvención!

- ¿Cuáles son los proyectos como empresa?

El proyecto más anhelado es tener mi propio showroom, porque de momento solo trabajo con la tienda online. Me gustaría sumar más productos a la marca. De hecho, para el Día del Padre sumé una línea de hombres, la que pienso, en breve, dar continuidad. Anhelo formar una empresa que me permita sumar gente y poder así generar más trabajo.

Me encanta rodearme de mujeres emprendedoras y me gusta participar activamente en todo lo relacionado con el mundo emprendedor, tejiendo redes hasta con gente de otros países. De hecho, trabajo en conjunto con Paola Quintal, una escritora de México, y los viernes tenemos nuestro espacio de "Columna Emprendedora" a través de mi IG, mediante el cual brindamos tips al resto de los emprendedores o bien información general de temáticas emprendedoras.

- ¿Usted maneja personalmente las redes sociales?

Sí, lo hago yo misma. Me encanta dedicarle horas, como también al marketing, y constantemente busco cuál es la tendencia en tecnología para sumarla a mi pyme.

- ¿Quiénes son parte de su equipo de trabajo?

En mi equipo se encuentran mis amigas: Mei, fotógrafa; Aileen, modelo de la marca y Flor, diseñadora gráfica para la marca. Sin ellas, no podría mostrar mis productos como lo hago. En Buenos Aires se encuentra María, que es quien lleva adelante todas mis creaciones y se ocupa de la logística de los talleres. Sin dudas, sin ellas Liz M no sería lo que es, una marca en constante crecimiento.

Datos de contacto : www.lizeme.com.ar - Tel./ WhatsApp: (+5492954) 56 0041 - FB: @lizeme.bags - IG: lizeme