Lord’s Boutique Masculina, donde está la llave esta la moda

Julio, ¿cómo comenzaste?

A los quince años empecé como vendedor de indumentaria y con el tiempo, fui encargado del local, trabajaba de día y estudiaba por la noche. Mis aspiraciones en lo profesional eran altas, mi avidez por progresar me llevaron a efectuar cursos de venta directa para potenciar mi inclinación natural a la venta. Me forme en la escuela que indica que el trabajo es una honra una necesidad en la realización personal. Después de un tiempo y de un disgusto con mis empleadores me independice y abrí mi local y allí comienza la historia de Lord’s Boutique.

¿Cómo fueron los inicios?

Duros, como mucho tesón con muy poca ropa pero con toda la fuerza del mundo y con la voluntad de salir adelante, nunca bajar los brazos. Se lo que es venir de abajo y afrontar crisis, todo eso me endureció y preparo para luchar contra lo que sea. Iba a las fábricas para ver como se confeccionaba y para saber cada vez más sobre la ropa que vendía, porque la especialización siempre fue una meta para mí. Desde siempre fui un transgresor me gustaba lo colorido y sobre todo lo novedoso.

¿Cómo te gustaría que visualicen tu marca?

Como sinónimo de elegancia, distinción y originalidad. La idea es que cada persona que sale de Lord’ s Boutique se sienta diferente al resto por eso los cortes, los modelos, y las telas no son más de lo mismo. De hecho, muchísimas personas de la colonia artística y periodistas deportivos eligen Lord’ s Boutique, por eso, hoy un hombre común puede tener la trascendencia de quien aparece en televisión.

¿Cuál es el valor agregado que entregas?

Además de la atención personalizada, hago sentir al cliente como si fuera el único en el mundo, prueba de ello es que hago los videos con ellos y, por otra parte interactúo a través las redes sociales produciendo contenido. Cree el Club de la Llave de Lord’s que tiene fines benéficos y educativos En Marzo y Septiembre hago desfiles donde se lucen los sacos verdes con la Llave, sinónimo de moda y estilo

