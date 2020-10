Lorena De Luca y Laura Antonieta Vila Genola: creadoras de El Espejo

Dos grandes mujeres empoderadas que además de tener hermosas familias, apuestan a más. Juntas lograron hacer de sus sueños una realidad que atravesó fronteras: una amistad que las unió para siempre en su grandioso proyecto.

¿Qué las llevó a emprender un negocio por cuenta propia?

Laura y Lorena se unieron en este proyecto para así salir de aquella zona de confort que las atravesaba, tenían el tiempo y ganas de hacer sus sueños realidad. “Creemos que todo lo que hacemos en El espejo es para reflejar la esencia única de cada mujer”, expresan con orgullo ambas emprendedoras. El espacio es pequeño pero grande a la vez , donde un café o una copa de vino permiten conocernos y descubrir aquel detalle que complemente a cada mujer. Ambas consideran, que en la diversidad está el gusto, su lugar es un multiespacio donde la magia del arte se expresa, la fotografía, los diseñadores y la moda circular complementan el estilo de cada mujer con piezas únicas.

¿Qué diferencia aporta una mujer a la hora de liderar?

Ambas sienten que a la hora de liderar la mujer aporta su inteligencia emocional y la intuición que son diferenciales propios de la mujer a la hora de tomar decisiones y liderar. En este proyecto, se presentan y destacan lo mejor de sí mismas. Por un lado Lorena, dueña de una generosidad enorme que la caracteriza, asume siempre el compromiso de brindar a cada persona que trata, su fuente inagotable de alegría. Por otro lado Laura, una mujer con raíces en su hermosa familia de comerciantes, siempre dispuesta a ayudar, brindar su amabilidad y sus ganas de seguir soñando.

¿Cuál fue su mayor caso de éxito?

“Nuestro mayor éxito es mantener la empatía con el cliente, saber escuchar, entender y asesorar, dando así, siempre lo mejor de nosotras en cada reunión que generamos con el cliente”, así se definen las dos emprendedoras.

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

Si pensamos en fracaso, no identificamos ninguna situación, si las cosas no salen como pensamos, se presentan nuevas expectativas, oportunidades o aprendizajes. El camino no es una línea recta, eso sí, ¡esperamos que siempre tenga GLAMOUR! ¿Cuánto pesa la comunicación en su profesión? La comunicación pesa en todo. Esta se manifiesta a través de señales, las mismas pueden surgir de muchas formas; una prenda, un corte de pelo, un look está comunicando y expresando quien sos. Nos mantenemos en contacto constantemente, a través de publicaciones, promociones, exponiendo y transmitiendo lo que sentimos en cada momento.

Datos de contacto : Instagram: @elespej0 Plaza Mall, Calle Mitre 1426, Chacras de Coria, Mendoza Lorena: +54 9 116538-3318 Laura: +54 9 2616 20-5651.