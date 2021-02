Lucía Feugas Joyería de Autor: revalorizando lo imperfecto

Cada pieza de Lucía Feugas | Joyería de Autor busca contar una historia con un lenguaje propio, revalorizando lo imperfecto, lo que la hace única e irrepetible. Realizadas a mano con materiales nobles, son atemporales y no siguen una moda ni pierden vigencia. Hoy desde CARAS conversamos con la fundadora del espacio quien nos interioriza aún más sobre estas piezas de diseño.

“Soy psicóloga y pasé los últimos 15 años trabajando en consultoría. La marca nació formalmente en 2018, pero supongo que se gestó antes. De chica mis juegos tenían que ver con enhebrar mostacillas, hacer pulseras tejidas y tomar cualquier material que se cruzara por mi camino para armar algo portable”, recuerda Lucía.

Luego de recibirse, ella se abocó completamente a su actividad profesional dejando de lado cualquier otra cuestión que no estuviera directamente vinculada a ella. “Me di cuenta de que me hacía falta recuperar un espacio creativo que me permitiera poner en juego algo más que el dominio intelectual”, nos cuenta la profesional que buscó poner en un proyecto toda su motivación y creatividad.

Así fue como Lucía se volcó por la joyería con el objetivo de crear piezas originales y de diseño. “Empecé como un juego. Y jugué un tiempo. Hasta que fue tomando otra forma. De a poco me fui animando a más, empecé a vender informalmente. Luego vino el logo que le dio otro marco al tema y armé mi cuenta de IG. Publicité. A ello le siguió la tienda online y, lo que empezó como un pasatiempo, se convirtió en un emprendimiento”, afirma la creadora del espacio.

¿Qué debe tener una joya para destacar sobre el resto?

Para destacar, una pieza debe tener algún factor sorpresa. Debe ser diferente. Inédita. Para ello experimento con los tamaños y con formas menos obvias. Con terminaciones inesperadas que se alejan de lo que propone la joyería clásica.

Para algunas piezas uso materiales menos convencionales, como puntillas antiguas que eran de mi abuela. Y es emocionante ver que se resignifica parte de la historia de mi familia en un legado que se eterniza en forma de joya. Que vuelvan a la vida esas puntillas que permanecieron durante décadas en una caja y la historia circule, me parece mágico.

¿Cuál consideran que es su diferencial en el mercado?

Las piezas de Lucía Feugas buscan revalorizar lo imperfecto. Darle protagonismo al “error”, al accidente y el imprevisto, enfatizando así su carácter único. En definitiva, es eso lo que termina haciendo que cada pieza sea irrepetible.

Nuestras piezas tienen las huellas del trabajo a mano. Los golpes del martillo que dejan su textura, las grietas y poros de la fundición, son los aspectos que las embellecen y por los cuales nuestros clientes las elijen.

La calidad de servicio suele ser muy importante. ¿en dónde les gusta poner el foco?

El foco está puesto en la experiencia personalizada. Así como cada pieza es única, buscamos que cada cliente se sienta parte de un proceso hecho a su medida. Desde el primer contacto, brindamos un espacio para despejar inquietudes y acompañarlo en su búsqueda.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

Me divierte lo lúdico del proceso de creación. Muchas veces, la pieza nace desde un juego y va cobrando vida sobre la marcha. Sin dudas, el feedback positivo de los clientes luego de recibir su joya y la valoración del trabajo manual, es gratificante.

Que otra persona elija y use como símbolo algo que hice con mis propias manos, no deja de sorprenderme.

Datos de contacto: Web: www.luciafeugas.com - IG: @luciafeugas.joyeria