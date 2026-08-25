Luciana Altobelo: la historia detrás de Todas mis maternidades

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Luciana Altobelo es contadora pública, mamá de Salvador y Olivia y vive en Río Cuarto, Córdoba. Durante años, su recorrido profesional estuvo ligado a los números, las responsabilidades y la búsqueda de respuestas concretas. Pero una experiencia personal profunda abrió un nuevo camino: la escritura y el acompañamiento a quienes atraviesan diferentes procesos para construir una familia.

Después de más de una década de infertilidad, tratamientos, pérdidas y distintos caminos hacia la maternidad, sintió la necesidad de poner en palabras aquello que muchas veces permanece en silencio. Así nació Todas mis maternidades, su primer libro, que se convirtió en la base de un proyecto que continúa creciendo.

El comienzo de un nuevo camino

El libro surgió de una necesidad personal, pero rápidamente adquirió otra dimensión. A través de su historia, Luciana busca que otras personas puedan sentirse comprendidas y menos solas, sin idealizar la maternidad ni presentar un único camino posible.

Todas mis maternidades no pretende ser un manual ni ofrecer respuestas universales. Es una historia narrada desde la honestidad, la sensibilidad y el respeto por las distintas maneras de construir una familia.

La escritura también le permitió descubrir una nueva faceta: la posibilidad de transformar una experiencia íntima en una herramienta para acompañar a otros.

Una voz para hablar de maternidades diversas

Uno de los principales desafíos de su trabajo es abordar temas como infertilidad, pérdidas gestacionales, gestación por sustitución y maternidades diversas sin prejuicios ni simplificaciones.

Frente a los silencios y al desconocimiento que todavía existen alrededor de estas experiencias, encuentra una oportunidad para visibilizar otros caminos y abrir conversaciones necesarias. Las consultas que recibe a través de Instagram reflejan también esa necesidad de información y acompañamiento.

Cada persona que se reconoce en su historia y expresa haberse sentido acompañada reafirma el sentido de Todas mis maternidades: convertir una experiencia personal en una voz colectiva.

El desafío de seguir creciendo

Luciana busca continuar escribiendo y desarrollando este camino que comenzó de manera inesperada. Al mismo tiempo, continúa ejerciendo como contadora pública, una profesión que forma parte esencial de su identidad.

Su objetivo es entrelazar esas dos facetas: la estructura de los números con la libertad y la pasión de las palabras, mientras continúa acompañando a quienes se acercan a través de su perfil.

Por encima de todo, hay una certeza que atraviesa su presente: disfrutar de aquello que más ama, ser mamá de Salvador y Olivia.

Instagram: @todas_mis_maternidades

Email: [email protected]