Lic. Julia Alberto: una trayectoria entre la psicología, la sexología y la investigación

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La trayectoria profesional de la Lic. Julia comenzó en ámbitos hospitalarios, trabajando con pacientes oncológicos, y continuó en comunidades terapéuticas dedicadas a la rehabilitación de personas con problemáticas de consumo y adicciones y en centros de día. Esas experiencias le permitieron comprender que detrás de cada diagnóstico existe una historia singular, un contexto y una persona que no puede reducirse a aquello que le sucede. Más adelante, su actividad en el consultorio le permitió integrar esos aprendizajes y profundizar su formación clínica.

Un momento importante fue la realización de un posgrado en Sexología Clínica, que amplió su mirada sobre la salud, los vínculos, la sexualidad y el bienestar.

Una mirada construida desde la formación permanente

Su formación de base es psicoanalítica, pero también incorporó cursos, talleres y capacitaciones de otras corrientes, convencida de la importancia de la formación permanente y de integrar conocimientos con criterios profesionales. Su abordaje contempla al ser humano de manera integral, considerando las dimensiones psicológica, biológica, social y espiritual. Entre los valores que sostiene se encuentran la ética, la responsabilidad, el respeto por la singularidad, la escucha y el compromiso.

Uno de los desafíos actuales de la profesión es mantenerse en actualización frente a los cambios sociales, las nuevas formas de vinculación, las redes sociales y las transformaciones en torno a la identidad, los modelos familiares y la sexualidad. En este último campo, identifica una oportunidad para generar información responsable frente a los mitos, prejuicios y desinformación que todavía persisten.

Actualmente busca integrar tres áreas de su recorrido: clínica, sexología e investigación. Entre sus intereses se encuentra estudiar el consumo de inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 sin indicación médica, considerando no solo el medicamento sino también factores como el rendimiento sexual, la ansiedad, las expectativas y las representaciones sociales.

La divulgación también forma parte de esta nueva etapa, con el objetivo de acercar conocimientos sobre psicología, sexualidad y salud integral de manera clara y responsable. Para Julia, investigar también es una forma de escuchar y transformar los fenómenos de la práctica en conocimiento, prevención y nuevas herramientas de intervención. Su camino continúa ligado a la formación, el estudio, la investigación y la disposición a revisar aquello que cree saber.

Datos de contacto:

Instagram: @Juliaalberto75

Celular: 342-5225381