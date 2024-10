Ludme Juguetería didáctica y terapéutica

CREDITO CARAS

Iele Lucia, ¿cuál es la historia detrás del emprendimiento y qué inspiró la creación de material terapéutico orientado a niños con discapacidad?

Soy Lic. en Psicopedagogía y durante el ejercicio de mi profesión disfrutaba tanto del trabajo con mis pacientes, como del diseño y creación de material para trabajar tanto en las sesiones como en el aula. Así nació Ludme, en 2012.



¿Qué necesidades específicas del mercado intentan satisfacer con sus recursos, y hacia qué público están orientados?

En nuestros comienzos no había demasiada oferta disponible en el mercado de material orientado al trabajo en consultorio de psicopedagogas, fonoaudiólogas, psicólogas y demás profesionales de la salud y educación. Quienes trabajábamos en el área de la discapacidad, en clínicas, escuelas y consultorios, debíamos armar nuestro propio material en forma casera, lo cual demandaba un tiempo que no teníamos. Para profesionales y padres era frustrante no encontrar opciones de material didáctico, juegos y recursos que pudieran ayudar a niños con desafíos en el desarrollo y la comunicación. No era un material que pudieran conseguir en jugueterías ni librerías, porque simplemente no era un público que estuviera contemplado, no era masivo, y por lo tanto no era rentable.

¿Cuál fue el capital inicial con el que contaban cuando gestaron la idea de dedicarse de lleno al desarrollo de esta línea?

¡Al comienzo fabricábamos materiales muy caseros! No contábamos con ningún capital inicial con lo cual nuestros primeros productos - para trabajar la motricidad fina – los fabricábamos con tubos de cartón recolectados en las calles de Once, que las casas de tela desechaban por las tardes. Nuestras clientas recibieron nuestros primeros juegos en cajas de empanadas, todo hecho a mano, sin maquinaria, pero con la idea de crecer e invertir en materia prima de mayor calidad y diseño en cada paso.

Como emprendedora, desconfío de quienes arrancan con un capital enorme y crecen muy rápidamente en pocos meses, la clave para mi está en arrancar de cero, crear, y evolucionar lentamente, aprendiendo y corrigiendo errores.

¿Cuál fue la clave del crecimiento de Ludme?

Ludme fue creciendo, gracias a mucho estudio y capacitación, y también gracias a los primeros padres y profesionales, sobre todo de niños con autismo, que aportaron mejoras y sugerencias. Escuchamos atentamente sus necesidades y las materializamos, ellos fueron guiando nuestros diseños contándonos sus historias. Así, fuimos los primeros en desarrollar una línea completa de pictogramas y agendas visuales originales que hoy ayuda a niños autistas a anticipar su rutina y disminuir el nivel de ansiedad. También creamos juegos de cartas para trabajar las emociones, las habilidades sociales, la comunicación y el lenguaje, y las actividades de la vida cotidiana. Y editamos libros con pictogramas de cuentos clásicos y efemérides argentinas.



¿Cómo planean expandir o evolucionar su línea de productos en el futuro?

Hoy Ludme es una juguetería didáctica con un amplio local en Hurlingham, que distribuye sus productos a jugueterías didácticas de todo el país. En pocos meses, y en alianza con la editorial de juegos Barco de Papel, nuestros productos se exportarán a Estados Unidos y toda Latinoamérica.

Lic. Lucía Iele

011-7646-3783 (este celular no recibe llamadas)

www.tienda.ludme.com.ar