CREDITO CARAS

¿Camila cómo fueron los inicios de la empresa?

Empezamos el emprendimiento con Luna en el 2017, llenas de entusiasmo. Pasábamos horas hablando de todos los planes que teníamos para nuestra marca. En un principio nuestro proyecto se llamó “Aloha Summer” y la idea era hacer foco en las mallas.

Lamentablemente la realidad fue muy distinta a todo lo que soñamos. Luna, en noviembre de ese mismo año, se convirtió en mi ángel. Desde ese entonces ella me guía en cada paso que doy, me ayuda y me manda las mejores energías para que lo nuestro funcione lo mejor posible. Creo profundamente y estoy convencida que cada una hace su trabajo desde donde está.

A partir del 2020 decidí hacer una reestructuración total en la marca, transformándola en Luna by Calu, para que lleve nuestros nombres. Ese mismo año comencé a fabricar, trabajando con un taller. Considero que la pandemia me ayudó mucho en mi emprendimiento, ya que solamente se podía comprar online. Fui sumando talleres para generar un equilibrio entre la oferta y la demanda.

¿Qué productos brinda Luna by Calu al público?

Lo que buscamos en nuestra marca es hacer prendas originales, delicadas y sexys. Prendas que se adapten a cada mujer, por eso ofrecemos talles del 85 al 130. Nos gusta que nuestras clientas puedan sentirse hermosas y cómodas al mismo tiempo. Por tal motivo buscamos calidad en nuestros insumos, variedad en texturas y estilos.

Respecto a los conjuntos de ropa interior sacamos la nueva colección que en mi opinión es de las mejores que lanzamos en Luna.

Influidas por la tendencia del momento, incorporamos corsetería. Diseños que seguiremos aplicando y no descartamos en un futuro fabricar ropa deportiva.

¿Qué objetivos tienes de cara a los años venideros?

En la actualidad estoy trabajando con seis talleres, estando segura de que se sumaran muchos más e incluso proyectando a futuro tener mi propia fábrica.

Soy muy soñadora y me encanta visualizar mi proyecto en grande, por lo tanto, siempre tengo desafíos nuevos a lograr.

Apunto a seguir creciendo en el mercado, actualmente trabajamos con 136 revendedoras por toda Argentina y se encuentran abiertas las puertas para quienes se quiera sumar.

En este proyecto estoy abierta a nuevos caminos, siguiendo desde el primer día una premisa fundamental: Hacer lo que amo y me apasiona para que el trabajo se vuelva más fácil.

En este camino no todo es color de rosas; nos enfrentamos a muchos obstáculos que desmotivan, pero la palabra emprender no define solo la iniciativa, sino que implica también continuar con perseverancia y el anhelo de seguir adelante.

Datos de contacto:

Instagram de la marca: @lunabycalu_

Instagram personal: @calupappalardo

Página web: www.lunabycalu.com.ar