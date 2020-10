Magic Garden: vuelta a lo natural

Mónica Galli es farmacéutica y diseñadora de interiores, y de la combinación de sus dos profesiones nació Magic Garden, una línea de cosmética natural planteada para el bienestar general, tanto del cuerpo como del alma.

- ¿Qué la llevó a crear una línea de cosmética natural?

Magic Garden nace hace 9 años, de mi necesidad personal, ya que tengo la piel muy sensible y la cosmética industrial me hace mal, me deja la piel reseca, se me descama y lastima. A pesar de saber qué usar y recurrir a mil dermatólogos, nada resolvía mi problema de piel, al contrario, empeoraba con el paso del tiempo. El problema se trasladaba más allá, llevándome a no descansar bien de noche porque me picaban las pantorrillas y, dormida, me rascaba al punto de sangrar. Eso hacía que mi humor a la mañana siguiente fuera el peor. Una mañana me levanté decidida a resolver mi problema, ya que me había dado cuenta de que todo comenzaba desde la ducha. El uso de jabones industriales, de las marcas más conocidas, inclusive las que tienen “crema”, me dejaba la piel reseca.

Comencé a estudiar al respecto y, en esa época, no había mucha información, pero lo que sí supe es que no podía seguir consumiendo esos productos. El comienzo de la solución lo encontré en los jabones que hacían en la vieja Europa y que continúan elaborando. Tienen su nombre según la región donde se fabrican. Por ejemplo, jabón de Castilla, jabón de Marsella y jabón de Alepo. Así que comencé a elaborar mis propios jabones y ¡mi piel revivió! Desde el primer lavado, noté la diferencia. Me mejoró todo: la piel, el descanso, mi humor y mi forma de relacionarme con el entorno. Entonces, comprendí que tenía que hacer algo para ayudar a gente con mi mismo problema.

- ¿Magic Garden es la propuesta de volver a lo natural?

Sí, promovemos vivir en armonía con el medioambiente, tomando de él lo que nos ofrece sin maltratarlo.

- ¿Todo se elabora artesanalmente?

Sí, elaboramos de manera artesanal, tenemos un compromiso con el medioambiente para reducir el impacto sobre el mismo. La elaboración a mano permite utilizar los menos artefactos posibles. Además de los beneficios que tienen los productos, en la elaboración artesanal se plasma la creatividad, el amor por lo que uno hace y se trabaja a conciencia en una mixtura de conocimientos, arte y pasión.

- ¿Por qué dicen que hacen alimento para la piel?

Porque nuestros jabones y cremas alimentan a nuestra piel, que es el órgano más grande que tenemos y la que nos protege de los agentes externos. Una piel sana evita el ingreso de microorganismos perjudiciales a nuestra salud. Y está comprobado que una piel saludable nos mantiene de buen humor, logrando una armonía total entre el cuerpo, mente y alma. Por eso usamos aceites esenciales como sinergia a los aceites y mantecas vegetales, ya que regulan las emociones, además de cumplir funciones terapéuticas.

- ¿Cuáles son los beneficios específicos de la cosmética natural?

Los beneficios son muchos. Con la cosmética natural se estimula a la piel a que funcione de manera natural, se autoregula, por lo tanto, no se necesitan tantos productos para mantenerla sana. Por otro lado, los productos son muy rendidores. Con una pequeña cantidad se ven resultados de inmediato. Nuestros productos no contienen petrolatos, ni siliconas, ni sulfatos. Son pet firendly, es decir que no están testeados en animales y eco friendly porque, al ser totalmente naturales, son biodegradables.

- ¿Qué tipo de productos son los que componen sus distintas líneas cosméticas?

Contamos con una variedad de jabones naturales para los distintos tipos de piel. Tenemos líneas de cuidado facial, corporal, desodorante, pasta dental y una línea de capilares en pastilla, que son la revolución del momento. Llegaron para quedarse y reemplazar los capilares industriales, ya que tienen muchas ventajas: además de dejar el cabello sano y fuerte, no llevan envases plásticos, son totalmente biodegradables y fáciles de transportar; a eso le sumamos el packaging ecológico, reciclable y compostable. Estamos en la constante creación de productos naturales para el bienestar general.

