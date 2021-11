Magicland: plazas de juegos para que tus niños celebren y se diviertan como nunca

Daniela Masferrer es Licenciada en Relaciones Públicas y es la fundadora de Magicland, un espacio dedicado a los niños y a que ellos puedan disfrutar espacios de juegos únicos. Ella trabajó durante 20 años en la empresa de su familia y siempre se desempeñó en funciones ligadas al factor humano, pero entendió que su verdadera pasión estaba en organizar eventos para los más pequeños. En esta nota nos cuenta más sobre su historia y la experiencia que brinda en su marca.

“Me gusta escuchar, observar y estar atenta a las necesidades del otro. Cuando creé Magicland sentía que debía apostar a mi vocación: organizar todo tipo de festejos para niños, siendo ellos una de mis mayores debilidades”, comenta Daniela. En su espacio se dedican al alquiler de plazas y rincones de juego, siguiendo la línea de juego libre y simbólico, bajo el estilo Montessori. “Tenemos 17 opciones de espacios de juegos destinados a niños de 0 a 6 años aprox. La primera plaza que ideamos fue la Kermesse, que son varias estaciones de juegos”, resalta la fundadora.

Después de ese primer espacio llegaron muchos más, ¿cierto?

Así es. A ella le siguieron los espacios “granja”, “dinosaurios”, “nórdica”, “minis cheff” y “taller mecánico”. Esas fueron algunas de las primeras plazas con las que salimos al mercado. Luego, fuimos apostando por nuevos espacios temáticos inspirados en princesas, sirenas, superhéroes, circo, entre otras. Siempre tratado de marcar un estilo con nuestras propuestas.

¿Cuál considera que es su diferencial en el mercado?

Fundamentalmente, la atención personalizada ya que me compenetro en cada cumple. Trato siempre de poner un valor agregado. Hay cosas que van surgiendo con el ida y vuelta constante con el cliente y la idea de simplificar el trabajo a las familias. Busco que encuentren en una sola persona todo lo que necesiten para su festejo. Además, respondo de manera personal cada uno de los mensajes que llegan al Instagram o WhatsApp, que son los canales de comunicación que tenemos actualmente. Por eso, más allá de querer crear un estilo propio con las plazas, y querer diferenciarme con propuestas innovadoras, hago mucho foco en la atención individual del cliente.

¿Qué satisfacciones obtenés de tu trabajo?

La mayor satisfacción es cuando hacemos felices a los chicos a través de nuestro trabajo. ¡Nada supera eso! A nivel personal, disfruto del reconocimiento de la gente. Varias veces me han preguntado: “¿venís vos armar?” A veces no nos damos cuenta, no dimensionamos lo que estamos haciendo, que además de llevar diversión generamos FELICIDAD, y somos parte de un día especial en la vida de una familia. Cuando pienso que arrancamos hace tan solo 7 meses, y ya llevamos nuestras plazas a más de 300 festejos, la satisfacción es absoluta, me emociona y agradezco haberme animado a jugarme por lo que quería.

Daniela, ¿que se viene a futuro en Magicland?

Con respecto al futuro, entiendo que estamos en un proceso de aprendizaje y que el camino es largo… Sostengo que todo lleva tiempo, al igual que posicionarse en el mercado. Por eso disfruto del proceso que nos lleve al éxito. En este mundo tan competitivo, solo quiero pararme a disfrutar del proceso de crecimiento. Considero que mientras más fluyen las cosas, más oportunidades se presentan. Tengo claro que es FUNDAMENTAL armarse de un equipo de trabajo con tus mismas ganas y empuje para lograr los objetivos trazados.

No hay duda de que el trabajo en equipo es la dirección que le quiero dar al proyecto, espero poder ofrecer un servicio integral de organización de evento con las herramientas y la agenda adecuada. De esa manera, podremos resolverle al cliente todo en el festejo que está organizando y se creará una experiencia muy linda y armoniosa que nos permitirá disfrutar de un momento único.

