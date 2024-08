Makeup by Lucía Acevedo

CREDITO CARAS

Lucía, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Me recibí en 2018, pero en momento no vi al maquillaje como una carrera a tiempo completo, por eso empecé la carrera de Arquitectura. Sin embargo, durante la cuarentena en el 2020, encontré en el maquillaje un refugio. Comencé grabando tutoriales y subirlos a Instagram, inicialmente. Con el tiempo, comencé a explotar el maquillaje artístico, participando en concursos y descubriendo una nueva pasión por transformarme en quien yo quiera.

Actualmente me dedico a maquillar y crear contenido en mis redes sociales, algo que me hace muy feliz, creando una comunidad con más de 200 mil seguidores en Instagram, más de 300 mil en Tik Tok y con más de 600 mil seguidores en Youtube.

¿Qué es lo que más disfrutas siendo Maquilladora?

Una de las cosas que más me apasiona de esta profesión es la diversidad, ya que me dedico a hacer todo tipo de maquillajes, desde un social para eventos, quinceañeras y novias. También estudié para efectos especiales y sin dudas disfruto mucho el maquillaje artístico para un evento o producción.

¿Cuáles son los servicios que brindas al público?

Cuento con mi estudio en Berisso, donde además de atender a mis clientas ofrezco servicios de perfilados de cejas y cursos como automaquillaje. Me considero una persona persistente que lucha por sus sueños. Nunca bajé los brazos y no cambiaría ninguna de las decisiones que me llevaron a donde estoy actualmente.

¿En qué espacios difundís tu profesión?

Aprovechar y ver las oportunidades es algo que me define. Un ejemplo de esto es el video viral que hice maquillándome del mejor futbolista del mundo tras ganar el mundial, el cual me llevó a aparecer en portales de toda Argentina.

El 2023 fue un año increíble, dando entrevistas para canales muy importantes del país y muchos diarios de la región. También crecí mucho en redes logrando llegar a 100k en menos de 8 meses, haciendo difundir mi arte.

¿Qué proyectos tienes por delante?

Aunque no suelo pensar mucho en el futuro, sé que quiero seguir dedicándome a esto. Veo un gran potencial en el maquillaje artístico que aún no ha sido plenamente reconocido, y me enfoco en desarrollarlo. También quiero organizarme mejor para poder ofrecer clases enseñando sobre las diferentes áreas. Es ambicioso, pero quiero dejar al maquillaje y a mi persona, en un lugar reconocido.

Datos de contacto:

Redes sociales: @makeupbyluciacevedo

Mail: [email protected]

Teléfono: +5492216248261