Maktub Boutique

¿Cuándo te iniciaste en el rubro de la industria de la indumentaria?

Me inicié con tan solo 15 años, estaba atravesando un momento muy delicado en mi vida. Apareció la oportunidad de abrir un local y me dejé llevar, en aquel momento no me imaginaba que esa decisión podría llevarme hasta donde estoy parada ahora.

¿Fue fácil emprender desde tan chica?

No, no fue para nada fácil. Las adversidades están y forman parte de la vida. Tomar ese camino, para mi fue un crecimiento personal muy grande. Aprendí y sigo aprendiendo cada día de las mujeres que me rodean.

¿Cómo fueron tus comienzos?

Mis comienzos fueron muy sencillos, arranque con lo que tenia y podía. Tome prestado muebles de mi hogar y los reciclé para poder tener un mostrador o mueble donde apollar la ropa. También, tome prestado las perchas de los placares de mi casa para poder colgar las prendas. A medida que las ventas fueron incrementado, seguí invirtiendo en ropa y pude embellecer un poco el local.

Al paso de los años, tuve varias mudanzas y reformas. El gran salto lo di cuando me tope con la hermosa casona antigua donde hoy estoy. Aquel lugar abrió mi cabeza y mi corazón para siempre y me invito a seguir soñando.

¿Por qué el lugar donde hoy estás es tan importante?

Como siempre, hay situaciones repetitivas en mi vida. En aquel momento estaba atravesando otro momento triste. Saliendo de una cuarentena súper estricta, con las emociones a flor de piel. Un día paseando con mi madre por el centro de san Miguel, levantamos la cabeza, y vimos este lugar con un cartel enorme que se alquilaba. Cómo dice el nombre de la marca, “estaba escrito”. Porque desde aquel momento todo salió a favor para que ese lugar sea nuestro.

En nuestra página pueden encontrar varios videos en las condiciones que estaba esta casa antigua, y como fuimos refaccionandola. Porque repararla, fue repararme y reinventarme. Todo este camino acompañada de mi familia, y agradecida por tenerlos incondicionalmente a mi lado.

