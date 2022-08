Mamá Fitness: “No estás enferma, estás embarazada”.

CREDITO CARAS

Paula, ¿cómo surgió tu emprendimiento?

Cuando a los 26 años quedé embarazada de mi primer hijo, consulté con varios Obstetras buscando al ideal y en esas consultas encontré opiniones variadas con respecto a la actividad física.

Un Obstetra que me dijo: “A partir de ahora nada de actividad física”. A pesar de haber entrenado toda mi vida y de tener un embarazo saludable. Algo me hizo ruido, el mandato iba en contra de lo que siempre había estudiado. Fue por eso que seguí consultando hasta que llegué a alguien que me dijo “No estás enferma, estás embarazada. Y en el embarazo siempre va a ser mejor y más beneficioso moverse que estar quieta, a pesar de que el sedentarismo tenga mejor marketing”.

Esa frase me llevó a especializarme en la actividad física durante el embarazo y post parto, y a querer comunicarlo de la manera más simple y real posible a la mayor cantidad de personas.

Así surge Mamá Fitness, a partir de la necesidad de comunicar sobre la actividad física tanto en el embarazo, como en el post parto, ya que no abunda la información y sobre todo, hay muchos mitos circulando y poca promoción del movimiento.

¿Cuál es la importancia de realizar actividad física en el embarazo y post parto?

Tanto en un embarazo saludable como post parto con el alta del Obstetra, se puede realizar actividad física, pero con ciertos cuidados y consideraciones especiales, eso es lo que trato de comunicar a través de mis redes. La importancia de mantenerse en movimiento va mucho más allá de lo estético aunque esté fuertemente asociado, dado que sus beneficios se extienden a mejorar aspectos funcionales como la diástasis y disfunción de suelo pélvico, qué es tan frecuente en esta etapa y que tienen consecuencias a corto y largo plazo. Incluso hay patologías que pueden darse en el embarazo como la Diabetes y Preeclampsia, que están muy asociadas al sedentarismo.

¿Qué servicios brinda Mamá Fitness?

En mis canales pueden encontrar desafíos, rutinas, información y a muchas mujeres que confiaron en mí y en mi método de entrenamiento. A su vez, hay casos reales en historias destacadas y mucha información de valor a disposición.

Desarrollé programas específicos para cada etapa de la vida y un sistema de entrenamientos virtuales personalizados que pueden ver en mi Instagram: @mamafitness.arg. Además, pueden sumarse a los desafíos que voy publicando.

