Mánia Deco: la magia de fotografía

Acá estamos nuevamente, Mánia Deco, acercándonos a ustedes para contarles un poco más de nuestro día a día.

Hoy queremos hablarles de una de nuestras valiosas herramientas de trabajo: las fotos. La encargada de esa producción soy yo, Caro, una de las fundadoras de la marca. Aunque no lo crean, toda la magia sucede en mi departamento. Me encantaría poder decirles que vivo en una casa grande, o por lo menos en un departamento grande, pero no, ¡vivo con mi pareja y un perrito en un departamento de dos ambientes! Sí, así como leen, todo surge en mi pequeña casa.

Me paso horas armando y desarmando todo para poder mostrar distintas propuestas y todos los productos nuevos que van ingresando, casi siempre corriendo para poder aprovechar la luz del sol. Si bien reconozco que soy muy pretenciosa y obsesiva, ver el resultado final después de tanto esfuerzo me llena de felicidad y satisfacción. Gracias a esta tarea que me toca hoy en día, aprendí que cuando uno hace las cosas con pasión y amor se puede llegar muy lejos, y se puede transmitir de alguna manera ese sentimiento a quien lo recibe, en esta oportunidad con mis fotos.

Con mi socia (por si no recuerdan de nuestra nota anterior), mi mamá, estamos muy agradecidas por la aprobación que tenemos en el día a día de nuestros seguidores y clientes. Amamos lo que hacemos y eso es lo que intento transmitir en cada foto.

