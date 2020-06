Mara Jankovic: fundadora del Estudio Mara Jankovic

¿Qué la volcó al emprendedurismo?

Desde chica supe que quería estudiar Diseño Interior, fue algo que siempre me apasionó. Además, sabía que era una carrera que me permitiría tener independencia y libertad. Siempre quise trabajar por mi cuenta, poder manejar mis tiempos para lograr un balance entre mi vida laboral y personal y, además, aprender a vincularme con clientes y proveedores. No me imaginaba trabajando para alguien. En cuanto terminé mis estudios, empecé a trabajar entre Buenos Aires y Bariloche. Hoy en día ya estoy más asentada en Buenos Aires.

¿Qué diferencial aporta una mujer a la hora de liderar?

Creo que algo que nos caracteriza como mujeres es el hecho de poder reinventarnos de forma constante, cambiar, adaptarnos y avanzar sin darnos por vencidas. Las mujeres tenemos el poder de estar en varios lugares al mismo tiempo: trabajo, familia, viajes… y, además, encontrar el equilibrio entre todo esto. A la hora de liderar tenemos muy en claro lo que queremos y la razón por la que luchamos. Nunca me fue fácil, pero siempre me las rebusqué para lograr lo que quería.

¿Cuál fue su mayor caso de éxito?

Creo que el éxito es algo muy relativo. En lo personal no mido el éxito sino la satisfacción. Creo que uno es exitoso cuando siente satisfacción y felicidad por lo que es y hace. Poder hacer todos los días lo que me gusta y poder compartirlo y vivirlo con mis hijas es mi mayor éxito en la vida!

¿Y el fracaso del que más aprendió?

El fracaso suena como algo malo, negativo. Pero, por el contrario, en los momentos en los que uno “fracasa” o las cosas no salen tal como las planeaba, es donde más aprende. Mil veces me pasó de imaginarme y planear, tanto en lo personal como en lo laboral y que las cosas no salieran como pensaba pero es ahí cuando trato de procesar cada situación y sacarle lo positivo para poder crecer.

¿Cuánto pesa la comunicación en su plan de negocios?

Hoy la comunicación en redes es todo! Es la forma que tenemos de dar a conocer lo que hacemos y de relacionarnos con clientes y proveedores. La comunicación cambió muchísimo en los últimos años y creo que hoy estamos viviendo un momento único. Siempre estoy involucrada en todos los planes de comunicación que hacemos junto a quienes más saben del tema. Me gusta involucrarme porque creo que la impronta y sello personal son súper importantes y terminan siendo el diferencial de cada emprendimiento, proyecto o marca. Además, las redes generan un vínculo muy especial con los clientes y me parece muy importante poder experimentar esta relación.

