CREDITO CARAS

Sol, ¿cómo fueron los inicios del emprendimiento?

Siempre tuve un amor especial por los zapatos y miraba que llevaban en los pies las mujeres de la familia. Pero cuando realmente me di cuenta que me gustaban mucho fue mientras viví en España. Allí me compraba muchos modelos, especialmente ballerinas.

Cuando volví a vivir en Buenos Aires no estaban muy de moda, no era un nicho muy explotado y me costaba conseguir modelos que fueran conmigo; en ese momento hacía accesorios.

Cuando estaba embarazada en mi segundo hijo se me complicó seguir con ese proyecto. Después del año de su nacimiento necesitaba conectar conmigo, hacer algo que me motive y ahí fue que dije "quiero hacer zapatos".

Comencé a averiguar, personas conocidas me ayudaron a buscar proveedores y talleres.

Y así comenzó Maräns, no tenía ni idea que era un molde, un aparado, pero me gustó el desafío.

¿Por qué el nombre Maräns?

El nombre quería que tenga identidad propia, es parte de mi apellido.

¿Qué personas fueron importantes para que tengas esa pasión por tu profesión?

Mis abuelas, ya que cada una con su estilo bien distinto marcaron inconscientemente mi amor por la moda.

Una fue modista de alta costura y vivía todo el día en su casa de pequeña. Ella pudo ver los comienzos y me ayudaba con el diseño de los moños de las primeras ballerinas.

Mi otra abuela tenía una colección de zapatos y carteras que amaba observar.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Trabajamos modelos del 35 al 41.

En la web van a poder entrar en mi mundo, los zapatos que yo usaría (¡y uso!), Todo realizado artesanalmente y en cuero premium.

Mis zapatos son bastante exclusivos, pocos pares en stock, por eso muchas veces me piden realizar algún modelo que no figura en stock, o de otra temporada y si cuento con ese cuero se las hacemos. Me gusta verlas felices con su par Maräns.

¿Qué proyectos tienes por delante?

En este momento, en mi mente ya está la próxima colección de primavera/verano.

Nos encontramos en un contexto que lo mejor es metas cortas y realizables.

Si sueño un poco quiero que todas las mujeres tengan sus Maräns y disfruten de la calidad y el diseño como yo.

Además, trabajar mayor amplitud de números es una de mis metas.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Muchas cosas seguro. Pero muchas de estas cosas las aprendí en el camino, la vida es un aprendizaje constante.

Datos de contacto:

Instagram: @maransshoes

Web: www.marans.com.ar

Tel: 54 1141628861