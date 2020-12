Marcela Chousa: artista visual

¿Qué la decidió a convertirse en artista y emprendedora?

Desde pequeña el arte fue parte de mi vida, y a través de él logro expresarme libremente, como así también aquietar mi mente. Los colores me acompañaron en varias disciplinas a lo largo de mi formación profesional. No todas las personas tienen el privilegio de que su trabajo y su vocación coincidan, y en mi caso hace años que fueron confluyendo naturalmente, permitiéndome, como emprendedora, inspirar a otras personas.

¿Cómo describiría a su arte?

Mi arte es abstracto, y propongo una nueva realidad distinta de la natural. A través de la abstracción, los colores me inspiran. Me dejo llevar por ellos y sus infinitas tonalidades. Dejo que el arte me sorprenda, trato de no pensar, no planificar, solo sentir.

¿Qué es lo que diferencia a una mujer como líder de un proyecto?

Si bien cada mujer tiene sus propias cualidades, en mi caso, la perseverancia, la tenacidad, la constancia, la empatía, la generosidad, la organización y, sobre todo el nivel de detalle, me convierten en una líder que persigue la excelencia en cada proyecto que emprendo.

¿Cuál considera que fue su mayor éxito?

Mi mayor éxito fue adaptarme a una nueva realidad y resignificar el arte, posicionándolo estratégicamente, logrando con mucho orgullo que mis obras viajen a muchos lugares del interior de nuestro hermoso país, y a países del exterior como Inglaterra, China, Uruguay y Estados Unidos, vistiendo con elegancia cada uno de esos rincones.

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

En una época algo lejana, aprendí que escuchar la opinión de los demás, cuando va en contra de tus sentimientos y alteran tu esencia, no conducen a ningún lado. La introspección me ha permitido superarlo y lograr una gran satisfacción.

¿Cuánto pesa la comunicación en su plan de negocios?

La comunicación es la base del posicionamiento de mi arte. Es un factor muy importante y fundamental, que permite dar a conocer mi camino, dejando una huella eterna, ya que uno de mis objetivos y desafíos es conmover al observador con mis obras.

Datos de contacto : web: www.marcelachousa.com - FB: Marcela Chousa - IG: @marcelachousa