María de los Ángeles Ametrano: contadora pública nacional

¿Cómo decidió ejercer su profesión de manera independiente?

Ser independiente como un compromiso conmigo misma, tiene mucho que ver con mi forma de ser, con que siempre busco reinventarme, esto me permite día a día realizar tareas diferentes, con personas y proyectos diferentes, a diferencia del trabajo en relación de dependencia en el cual priman las estructuras. Más que una decisión, siempre fue una certeza.

¿Que diferencial aporta la mujer a la hora de liderar un proyecto?

Pienso que el liderazgo no debe ser una cuestión de género, sino de habilidades. Cuando una mujer cuando lidera, tiene el beneficio de la versatilidad, la multitarea y la empatía. Las mujeres naturalmente realizamos varias cosas al mismo tiempo, desde cosas de la casa, el trabajo, la vida social, coordinamos la vida de nuestros hijos, etc, ¡es un aprendizaje diario! Entiendo somos más empáticas, más conciliadoras, más versátiles, y logramos asi una visión más del conjunto que de las individualidades, logrando una mejor performance en equipo.

¿Cuál fue su mayor caso de éxito?

En un proyecto particular de auditoria interna, descubrí irregularidades que afectaban al patrimonio de una sociedad y decidí llevarlo a la justicia, aun frente a otras opciones que me dieron. Descubrí lo fuertes y solidos que son los valores con que me educaron mis padres y que no son negociables y aprendí que, en la profesión, el mayor éxito es no negociar tus propios valores.

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

Si los fracasos son las cosas que no salen como uno espera, en realidad yo no lo siento como un fracaso, sino como un aprendizaje. Algo que puede ayudarme a cambiar o a mejorar para otra situación futura. Un gran aprendizaje fue desilusionarme con personas que creemos tener cerca al confiar en ellos, y para poder crecer hay que volver a confiar, porque solo no se puede crecer.

¿Cuánto pesa la comunicación en su profesión?

La comunicación fue siempre parte de mi vida familiar. Mi abuelo fue uno de los primeros radioaficionados del país y mi padre formó su propia pyme de cable en la ciudad que vivimos cuando yo estaba por nacer. Yo desde mi profesión lo acompaño en la empresa hace ya 8 años y allí aprendí la importancia y el impacto que producen la comunicación en la en la sociedad.

Creo que el futuro de los profesionales independientes está en las nuevas formas de dar a conocer lo que hacemos a través de las redes, y en abrazar para ello el avance tecnológico. Creo que todos necesitamos volcarnos a los nuevos medios de comunicación para sumar valor y hacer despegar nuestros proyectos profesionales.

Para contacto : ametranomaria@gmail.com // Cel: 2244446148.

