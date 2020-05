María Florencia Roder: empresaria

¿Qué la llevo a emprender un negocio por cuenta propia?

Querer todos y cada uno de los productos de la marca Essen hizo que se despertara mi lado emprendedor. No podía comprarme los productos y pensé que sería buena idea venderlos y comprármelos con lo que ganara, sin saber que iba a encontrar un negocio que cambiaria mi vida para siempre.

¿Qué diferencial aporta la mujer a la hora de liderar un proyecto?

Creo que las mujeres somos tan versátiles, y tenemos esa combinación justa de fuerza, empuje, necesidad, entusiasmo, dedicación, amo, que hace que cualquier proyecto sea exitoso. Nosotras somos planificadoras natas. Podemos planificar en un mismo día desde el desayuno hasta las vacaciones, y lo hacemos victoriosas. Creo que la planificación es un gran diferencial a la hora de llevar adelante un proyecto.

¿Cuál fue su mayor caso de éxito?

Mi mayor éxito fue lograr el título de empresaria en un año y medio, ¡y en plena cuarentena! Ese título, entre otras cosas, implica haber formado un equipo de ventas de más de 700 personas, ayudarlas a lograr sus objetivos, planificar acciones y, sobre todo, a escucharlos y acompañarlos a que cada uno logre lo que se proponga con este trabajo.

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

Cuando decidí ser emprendedora yo trabajaba en relación de dependencia. Soy mamá de dos niños y me faltan cinco materias para recibirme de Contadora. Pasé por miles de fracasos hasta llegar acá, nada me fue fácil, pero el fracaso más grande lo viví cuando me di cuenta que no estaba dando lo mejor de mí en ninguno de mis roles. Todo lo hacía a media máquina, pues estaba cansada. Gracias a mi marido y mi familia, que siempre están ahí bancándome, pude focalizar y animarme a elegir lo que para mí era lo mejor. El fracaso me hizo juntar coraje y renunciar a mi trabajo en relación de dependencia para ser emprendedora, exclusivamente.

¿Cuánto pesa la comunicación en su plan de negocios?

Para mi la comunicación lo es todo. La comunicación con mis compañeros de equipo es fundamental y con mis seguidores, que son mis clientes, mis futuros compañeros de trabajo o ¡amigos virtuales! Poder contar lo que hago y cómo lo hago, para mí es liberador. Ayudar a que el que está del otro lado se anime, que sepa que todos una vez empezamos de cero, que sepa que el miedo está como en todo lo nuevo, pero que si logramos que nuestra ganas sean mayores que nuestros miedos, nada puede salir mal.

