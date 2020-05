Marianela Muzachiodi: coordinadora oficial de Essen

¿Cómo decidió ejercer su profesión de manera independiente?

Fue por accidente. Me recibí de técnica en administración y me preparé para trabajar toda mi vida en una empresa ajena, hasta que fui mamá y mi vida se puso de cabeza cuando se me terminaba la licencia de maternidad, debía retomar mi actividad de empleada. Eso implicaba dejar a mi beba de 3 meses al cuidado de otra persona e irme llorando sabiendo que tenía que pasar 11 horas fuera de casa y lejos de ella. En ese momento apareció un anuncio de Essen en donde la propuesta era clara, “Sumate, sé dueña de tu vida, tené tu propio emprendimiento sin inversión y cumplí tus sueños”. Hace ya 3 años de eso y hoy para vos que me lees, te invito a que pruebes sumarte a este maravilloso mundo de ser emprendedor Essen porque te cambia la vida.

¿Qué diferencia aporta una mujer a la hora de liderar?

Estamos preparadas para realizar múltiples tareas simultáneamente, pudiendo cumplir con todas sin darnos cuenta de que somos poderosas. Ser líder es un trabajo de constante aprendizaje, soy de las que piensan que un líder se hace. No es fácil guiar si no pasaste vos primero por esa etapa de crecimiento, miedos y dudas por las que pasa todo emprendedor. Una mujer a la hora de liderar puede ser súper creativa.

¿Cuál fue su mayor éxito?

A mis 28 años mi mayor éxito fue haber conocido el mundo del ser emprendedora, hay muchos miedos alrededor de la idea de ser independiente. Haber cruzado esa barrera de ser empleada y pasar de trabajar para los sueños de otros a construir los propios, es mi mayor éxito y sin dudas me quedan muchos casos de éxito por delante.

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

Nadie me va a quitar de la cabeza la idea de que los fracasos no existen. Describiría que son situaciones que planeamos y que no salen como el plan, tienen la misión de enseñarnos y debemos ser conscientes de poder hacer una lectura clara de lo que aprendimos. Hace 3 años cuando presente mi telegrama de renuncia lo viví, sentí y sufrí como el mayor fracaso de mi vida, hoy siento que fue la mejor decisión del mundo, ya que me dio la llave para descubrir la emprendedora que dormía en mi.

¿Cuánto pesa la comunicación en su plan de negocios?

Cumple un papel sumamente importante. Querer contarles a todas que podes ser dueña de tu vida, trabajar desde casa, disfrutar de tus hijos, armar tu equipo de trabajo, empoderarte día a día, capacitarte, enamorarte de tu emprendimiento no es querer ostentar o alardear. Es invitar a que puedan descubrirse y que se animen a formar parte de esto que les cuento, por supuesto con mil dudas y un millón de miedos. Sin ellos nos quedaríamos en nuestra zona de confort.

Conoce más ingresando en su perfil de Instagram.

Para contacto : Mail: laquiodi@gmail.com // Wpp: 1136515118