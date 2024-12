Mariela Kreimer: Historias de Transformación en el Diplomado en Decodificación Integral

CREDITO CARAS

Mariela, este año el Diplomado en Decodificación Integral ha tenido un gran impacto en los participantes. ¿Qué destacarías como lo más significativo de esta experiencia en 2024?

Ha sido un año increíble, lleno de aprendizajes y transformaciones profundas. Lo más significativo ha sido ver cómo cada participante no solo ha trabajado en su propio crecimiento personal, sino también cómo muchos ya están aplicando estas herramientas en sus vidas y profesiones. Me llena de gratitud saber que este camino está ayudando a cambiar realidades y abrir nuevas posibilidades para tantas personas.

¿Podrías compartir alguna anécdota que haya marcado este año?

¡Claro! Recuerdo especialmente a una alumna que trabajó conmigo durante una demostración en vivo. Llegó con un problema en el manguito rotador que le impedía mover su brazo con normalidad. A través de la decodificación, no solo recuperó la funcionalidad del brazo, sino que también abordó un miedo profundo que había condicionado su vida durante años: no podía salir sola ni recorrer grandes distancias. Hace poco me envió una foto subiendo a un colectivo, algo que no hacía desde hace 15 años. Ese momento simboliza para mí el verdadero poder transformador de este enfoque.

¿Qué te dicen los egresados sobre cómo están aplicando lo aprendido?

Lo que más me conmueve de los egresados es que para ellos este diplomado no fue solo un curso, sino una experiencia de vida. Me cuentan cómo lograron liberar bloqueos profundos, reconectar con su propósito y convertirse en agentes de cambio en su entorno. En un vivo reciente en Instagram, una alumna, apenas una semana después de recibir su certificación, compartió que ya había tenido su primera consultante. Me dijo que al principio dudó de si estaba lista, pero que en la sesión se sintió tranquila y segura porque comprendió que tenía todas las herramientas necesarias. Ese testimonio me emocionó profundamente, porque refleja que este diplomado no solo les enseña una técnica, sino que también les devuelve la confianza en sí mismos para transformar vidas, empezando por la suya.

Este año lanzas el Diplomado en Decodificación Integral en modalidad presencial. ¿Qué puedes contarnos sobre esta nueva propuesta?

Es un sueño hecho realidad. Este año, el diplomado se dictará en modalidad presencial en la Fundación Columbia, un espacio que invita a conectar profundamente con los procesos de aprendizaje y transformación. Será una oportunidad única para vivir esta experiencia de manera más cercana y vivencial, compartir en comunidad y generar un intercambio directo, enriqueciendo aún más cada encuentro.

¿Qué hace único al Diplomado en Decodificación Integral?

Lo que diferencia a este diplomado es su enfoque humanista y práctico. No solo nos detenemos en el aprendizaje técnico, sino que integramos una mirada profunda que conecta lo emocional, lo físico y lo mental. Cada módulo está diseñado para que los participantes experimenten en carne propia el poder de la decodificación, convirtiéndose en testigos de su propia transformación. También pongo mucho énfasis en el acompañamiento: mi compromiso es estar presente en cada etapa del proceso, asegurándome de que cada alumno reciba las herramientas y la confianza necesarias para convertirse en un verdadero agente de cambio.

PARA CONOCER MÁS:

Instagram: @marielakreimer

Tik tok: marielakreimer

Web: marielakreimer.com