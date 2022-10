MATHILDA ARTE

CREDITO CARAS

¿Cuál es tu nombre y tu nombre artístico?

Mi nombre es Vanina Martín, aunque en el mundo del arte me conocen como Mathilda ya que firmo mis obras con ese nombre. En otra ocasión contaré el porqué.

¿Descubriste el gusto y la facilidad para el dibujo desde muy chica?

Dibujo y pinto desde muy temprana edad, creando mundos coloridos con ilustraciones, bocetaba momentos con una sensibilidad genuina de la infancia, pero permeable a la exploración y comunicación continua.

¿Dónde descubriste la sensibilidad, dónde te formaste y desarrollaste tus habilidades para las artes?

Me formé en el Conservatorio Fracassi en dibujo, pintura y teoría. Luego me perfeccioné en diferentes atelieres con artistas de técnicas divergentes: naif, realismo, abstracción, ilustraciones en acuarelas y talleres con Celina Aguilar, Josefina Torqui y Luis Álvarez, con el que en la actualidad sigo estudiando.

¿En qué obras y proyectos estás incursionando?

Actualmente realizo obras en gran formato en acrílico mayormente, acuarelas, piezas de diseño y artesanías pintadas que forman parte de la colección "Arte Mathilda".

¿Cuál es la temática y el lei motiv que te inspira, hay un patrón?

Estoy pintando hace tiempo una serie de obras sobre viajes que van desde vacaciones hasta sueños de lugares por conocer. Esta serie y el tema de la misma surgieron en pandemia, debido a que no podíamos viajar. Y aquellas fotos y recuerdos de viajes pasados me mantuvieron activa para seguir creando a pesar de que no podía viajar lo hacía a través de mis obras.

¿Cuál es la paleta de colores en la que más cómoda se sentís y por qué?

Todo tipo de azules, turquesas, verdes azulados, naranja y amarillo.

¿Al retomar la actividad normal y la apertura de las galerías de arte, pudiste volver full time al arte?

Costo al principio, sin embargo hace varios meses volvimos casi a la normalidad. Tal es así, que fui convocada con gran agrado por La Nueve Equipajes donde expongo hace varios meses en una muestra que es parte de mi serie de viajes y la pueden recorrer en uno de los locales de la empresa en Florida 736, CABA. Me pareció muy original la propuesta ya que rompe con el esquema tradicional para realizar muestras. La misma está teniendo grandes repercusiones no sólo en el público local sino también con extranjeros que adquieren obras.

Por otro lado, el 23 de septiembre organicé y dirigí un evento de Arte & Vino en Al Diablo Coffee Roasters, Costa Rica 4752, CABA, en el que las participantes pintaron su primer obra mediante ejercicios de desbloqueo creativo guiadas por mí, disfrutando de una copa de vino y otras cositas ricas del lugar. El evento fue todo un éxito y todas se quedaron ansiosas del próximo que se realizará a fin de noviembre en el mismo lugar.

El 18 de Octubre inauguro una muestra en el Palacio Barolo que podrán visitar hasta el 23 de octubre, con acceso libre y gratuito. EL 22 de este mes este edificio emblemático de la Ciudad de Buenos Aires va participar en el itinerario de la Noche de los Museos, y el Palacio Barolo será el marco ideal para exponer parte de mis obras en su sala. Los invito a todos a visitar mi muestra en la Sala Bajos del Barolo, Av. de Mayo 1370 y a viajar juntos a lugares mágico visitados por Mathilda y plasmados en un lienzo por mí, Vanina Martín.



Datos de contacto

Instagram: @arte_mathilda

Facebook: Mathilda Arte

Mail: [email protected]

Web: https://mathilda.ar/#!/-hola-soy-mathilda/