Meintimates: Lencería y Amor Propio

CREDITO CARAS

¡Hola lectora! Para vos, ¿qué tan importante es sentirte sexy al momento de ir sacándote lo que llevas puesto? ¿La lencería influye? ¿Es relevante? Todas estas preguntas me resonaban en la cabeza al momento de empezar a crear y diseñar MEINTIMATES. Siempre mi enfoque fué llevarlas a que se sientan sensuales, poderosas y sexys, y que también, puedan disfrutar de la comodidad y placer que nuestra lencería les brinda.

La lencería, el encaje y los arneses, son complementos que embellecen nuestra piel y nos ayudan a aceptar nuestro cuerpo, y no sólo son para otro, si no también ¡Son para nosotras mismas!. Nuestra misión principal en MEINTIMATES es que aceptemos nuestro cuerpo, que realcemos esa parte que no terminamos de aceptar o que queremos esconder, sintiéndonos poderosas y sensuales. Porque más allá de ser una prenda que nos acompaña todo el día , nos permite que nos podamos sentir así siempre. Estando solas o acompañadas.

Cada pieza es única, como los cuerpos que vestimos. Si no podemos sentirnos bien con nosotras mismas, menos vamos a poder hacerlo con el otro. Por eso creemos que con estos mínimos detalles que con la marca te brindamos, podemos lograr que TU AMOR PROPIO aumente día a día.

El amor propio es la base de una vida plena y feliz. Es el reconocimiento de nuestro valor, belleza, de nuestra capacidad de dar y recibir amor. El amor propio también implica aceptar y celebrar nuestra sensualidad, esa energía vital que nos conecta con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con nuestra creatividad y con nuestra pasión.

La sensualidad no es sólo una forma de expresar nuestro deseo sexual, sino también una forma de disfrutar de los placeres de la vida, de sentirnos vivos y presentes en cada momento; Nos invita a explorar nuestros sentidos, descubrir lo que nos gusta, lo que nos hace sentir bien, y lo que nos hace vibrar.

Cuando cultivamos el amor propio y la sensualidad, nos liberamos de los juicios, de las culpas, de los miedos y de las inseguridades que nos impiden ser nosotras mismas. Nos permitimos ser auténticas, libres, y felices. Nos abrimos a la posibilidad de compartir nuestra esencia con otras personas, de crear vínculos profundos y significativos.

El amor propio y la sensualidad son un regalo que nos hacemos a nosotras mismas. Son una forma de honrar nuestra existencia, y de celebrar ser mujeres.

Si una respeta su esencia, se convierte en alguien atractivo, Nada mejor que valorarse y amarse, para destacarse.

Nadie escapa de alguien que se ama! Por eso queremos que junto a nosotras puedas día a día amarte más, y valorar lo que vales, PORQUE SOS UNICA.

Encontranos en nuestro Instagram @meintimates o visitá nuestra página web www.meintimates.com