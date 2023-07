Mentoría Tesoros en vasos de barro

CREDITO CARAS

¿Qué es lo que te llevó a cerrar tu marca de ropa en la que venias trabajando hace ya varios años?

Diseñe siempre con textiles importados y en los últimos años paralelo al crecimiento de mi marca el camino queriendo hacer solo líneas ecológicas se comenzó a poner más complejo en cuanto a los medios de producción…

Dedicando muchas de mis horas a compartir con otras personas las prácticas de yôga y meditaciones que es lo que más me apasiona, me di el lugar a replantearme el camino, porque dar clases siempre fue muy gratificante para mi… siento que tengo mucho por compartir y es muy nutricio el vínculo con las personas maestras que llegan a mi vida.

¿Cuál es el aprendizaje más grande que te llevas de este ciclo en tu vida?

Creo que mediante el diseño tenemos una herramienta en nuestras manos muy poderosa como medio de comunicación, podemos dar a conocer nuestra fuente de luz propia, no digo entendible… porque el arte no se explica… el arte se entiende por las vibraciones de la emoción.

Mi mayor aprendizaje es transmitir que no nos tenemos que preocupar por nuestros errores del pasado, porque sin errores no podemos avanzar hacia lo nuevo, si no nos animamos a fracasar nunca vamos a emprender, siendo conscientes de que tenemos que dejar de repetir viejos errores y para eso muchas veces debemos cambiar el rumbo y en eso se juegan el entorno, nuestras creencias a cuestionar y valores.

¿A quién está dirigida tu mentoría?

Me pongo hoy al servicio de esas personas que trabajan de forma independiente que quieran comprometerse definiendo su valor de marca personal, dispuestas a trabajar sobre su imagen visual, resaltando sus fortalezas y aceptando sus debilidades en lo laboral y en lo personal, que están dispuestas a poner en jaque sus creencias para poder sembrar otras nuevas que les sean más beneficiosas en su economía, porque creo fielmente que no se puede tener desarrollo pleno profesional, sin desarrollo personal y eso es algo que implica mucho compromiso y valentía.

Es un camino que no es fácil, ni mágico, pero tengo desde acá todas las herramientas en mis manos y en mi corazón para acompañar a toda la gente que llegue a mí.

Acá tenemos que enfrentarnos a aceptar nuestras limitaciones, darnos espacio para reescribir nuestra historia, fortalecer nuestro mundo interior porque nadie puede quitarnos los valores que pongamos en nuestra propia mente…

Dar luz a nuestras virtudes, enfrentarnos a nuestra sombra y poder reconocer nuestra autenticidad, desde el único lugar que creo que podemos sostener un trabajo de forma independiente, porque sé que la gente, nuestros clientes no están comprando productos, ni servicios, sino que están conectando con emociones y ese es el poder maravilloso de esto que llamamos branding.

Creo en la enseñanza no lineal, brindando desde acá herramientas con el objetivo de que las personas desarrollen todas sus habilidades profesionales, entiendo que estamos en nuevo paradigma donde ya podemos dejar de ver a quien nos enseña como un maestro iluminado y podemos reconocer en nosotros como alumnos un poder personal buscando en nuestro interior nuestra propia luz y así lograr expandirla…

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Celular: 1134292918

Instagram: @maria.agustina.velez

