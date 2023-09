Métodos para Sanar

CREDITO CARAS

Algunos de los servicios que brindamos, que podés contactarnos por diferentes medios que detallamos abajo

La lectura de Cartas. Podes hacer las preguntas que quieras.

En la sesión de Apertura de Registros Akashicos se trabajará en profundidad los temas que quieras sanar. Mi recomendación: no más de 2 temas. Para que realmente las respuestas del registro sean profundas. Y en el caso que corresponda, recibirás información escrita, ejercicios de liberación, símbolos, mantras, etc. (todo depende de lo que tu Registro revele). Una vez que recibes todo, te tomarás el tiempo que necesites para escuchar los audios. Si tienes dudas o preguntas me escribirás durante ese día. Sin importar cuánto tiempo haya pasado.

En la Limpieza Energética Integral es necesario que ese día dispongas de una hora para estar en relajación y en sintonía con nosotros para poder acceder a tu campo energético. Al terminar recibirás el diagnostico de las energías eliminadas y un audio con toda la información que se revele en el momento. Una vez que recibes todo, te tomarás tu tiempo para escuchar los audios. Eso puede ser en el mismo momento o después. Si tienes dudas o preguntas me escribirás. Sin importar cuánto tiempo haya pasado.

Brindamos curso de Péndulo Hebreo, que nos pueden contactar en www.aprenderpendulohebreo.com.ar,

El péndulo hebreo es una herramienta de sanación energética complementaria, que no sustituye la medicina que te va a llevar a transformar tu vida, y tu energía. A través del poder del idioma hebreo, que es un idioma creador, vamos a liberar de tu energía aquello que está limitando, aquello que te impide avanzar y vamos a crear la vibración de la solución de aquello que te va a llevar a caminar hacia adelante, liberando las energías que estén limitándote y se va a crear en ti la vibración de la energía de aquello que quieres

manifestar hoy en tu vida.

Inclusive, aunque te sientas maravillosamente bien, siempre puedes avanzar y crear aquello que consideras que es tu siguiente paso.

En nuestro Instagram @centroholistico.satnam pueden acceder a más información y contactarnos al WhatsApp +54 9 2344 474663

¡Espero tu mensaje! Con amor, Caro