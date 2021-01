Miguel Caisson: creador y director de MC decoart

MC decoart es un espacio fundado y llevado adelante por Miguel Caisson, un creador y diseñador nacional que tenía la idea de realizar diseños personalizados que cumplan con las necesidades estéticas y funcionales de sus clientes. Hoy la profesional conversa con CARAS donde nos detalla en profundidad sobre su servicio de vanguardia.

“Nuestros productos y servicios abarcan todo el interiorismo, destacándonos en el diseño y fabricación de muebles a medida, sillones y sillas. También proveemos a nuestros clientes de todo lo necesario para realizar la totalidad de la obra proyectada”, destaca Miguel y agrega que “apuntamos a un público con personalidad que se quiere diferenciar en el diseño de sus ambientes”.

¿Cuál consideran que es su diferencia en el mercado?

Nuestro diferencial está en la personalización de cada proyecto, diseñando muebles a medida de manera estética y funcional con el objetivo de que transmitan la esencia de nuestros clientes, proyectando y realizando la obra en su totalidad.

La calidad del servicio suele ser muy importante, ¿en dónde le gusta poner el foco?

El servicio en todas sus expresiones es el eje central de nuestra empresa. Desde el recibimiento y explicación de lo que ofrecemos cuando nos contactan, siguiendo con la parte de diseño, proyección y fabricación, llegando a la finalización del proyecto en tiempo y forma con su respectivo control de calidad.

¿Qué satisfacciones obtienen de su trabajo?

Soy un diseñador autodidacta con 17 años de trayectoria y me considero un agradecido a todos los que me eligieron para intervenir sus espacios, financiando cada obra y creación, permitiéndome crecer con el paso de los años. Así he podido llevar adelante el desarrollo de mi marca Mc Decoart con la cual estamos siempre proyectados en un crecimiento vanguardista basado en el diseño y calidad.

Staff: Miguel Angel Caisson // Puerto Madero: Gaston Fedunkiw (arquitecto) // Palermo: Paula Richardolo (diseñadora de interiores), Javier y Mariano Álvarez (socio gerente).

Datos de contacto: Locales: Puerto Madero- Rosario Vera Peñaloza 545 // Palermo - Gurruchaga 1304, esquina Niceto vega // Próxima apertura en las Toscas Premiun - Av. Mariano Castex 835, Canning // Teléfonos: Madero 1161150673 - Palermo 1136994523 - Instagram: @McDecoart