MODA LOVE: la solución a la hora de elegir tu vestuario

Conocida como Moda Love, Lorena es una emprendedora que decidió abrir su propia cuenta de Instagram para inspirar a muchas mujeres con sus looks y propuestas día a día. Oriunda de Corrientes Capital, desde chica tuvo una gran pasión por la moda, razón por la que decidió conformar su espacio y compartir sus outfits. Hoy conversamos con ella quien nos cuenta más sobre su espacio de moda.

“Era maestra jardinera de profesión, pero deje mi cargo con el objetivo de emprender y crear un espacio dedicado a crear outfits fáciles y prácticos. Con respecto a mi cuenta en Instagram, la arranqué como un hobbie y todo dio un gran giro, donde me transformé en influencer”, afirma MODA LOVE.

¿A qué apuntas en tu cuenta?

Mi cuenta apunta a brindar opciones para vestir día a día. En general los conjuntos que propongo son armados con prendas básicas del vestidor, tenés opciones de día y de noche. Mi idea es facilitar a mujeres, sin tener en cuenta la edad, a que tengan alternativas con prendas que todas o la mayoría pueden tener.

¿Qué tipos de consejos les da a sus seguidores?

En la cuenta no solo pueden encontrar conjuntos #armadodelooks, también propongo algunos tips para el cuidado de las prendas, cómo comprar, dónde comprar y algunos consejitos de belleza. Esto generó un vínculo hermoso, una interacción con mis “bebas” (así las llamo), que nos permite crecer y compartir a diario.

¿Qué herramientas buscas brindarles?

Mi idea es tratar de dar soluciones prácticas en el armado de looks diarios. Que las mujeres al ingresar a mi cuenta encuentren opciones fáciles, quiero ahorrarles tiempo. Las propuestas de looks son pensadas para diversas ocasiones (bautismos, casamientos entrevistas de trabajo, cumpleaños, aniversarios, etc.)

¿Cómo es el ida y vuelta con ellas?

Sin imaginármelo se generó un vínculo fuerte, real y amistoso con esta comunidad, yo las necesito a ellas. Agradezco todo el tiempo el cariño que me demuestran. No las considero seguidoras, para mí son mis amigas. Se formó una comunidad muy linda.

¿Qué atractivos tiene su cuenta y como ha ido creciendo con el paso del tiempo?

Con respecto al atractivo tendría que preguntarles a las chicas, me considero una mujer común, como todas, con la única diferencia de que me animé a mostrar estas propuestas e interactuar. La cuenta creció en muy poco tiempo, hay propuestas que gustan mucho que al guardarlos permite que el algoritmo me muestre más. Mi feed fue cambiando con el tiempo: al principio las fotos las hacía en la calle, pero me tuve que adaptar en cuarentena. Cambié de locación y empecé a subir fotos desde mi hogar frente a mi espejo, donde por ahora me siento cómoda.

¿A qué esperas llegar con este espacio?

Quiero seguir proponiendo estos outfits básicos, sencillos y prácticos para todas las mujeres. Mi sueño es tener mi propia marca con esta misma idea: prendas básicas, clásicas y atemporales. En un futuro, espero no muy lejano, creo que puede ser posible lanzarla. Seguramente también lo contaré aquí y haré el lanzamiento de la marca en CARAS. Quiero que haya MODA LOVE en el placard de muchas mujeres.

Más Información en : Lorena Fernández - Corrientes capital IG: @moda_love_ok