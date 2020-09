Modificando las creencias limitantes

Andrea Olejarczyk comenzó hace 17 años en el camino de las terapias complementarias, cuando hizo un curso de Reiki. Allí encontró respuestas internas que la ayudaron a trabajar sobre ella misma y una paz que no había sentido antes. Hoy la formadora cuenta con una amplia experiencia en estos campos y le cuenta a Caras como ha sido este camino hasta la actualidad. “Sinceramente no creía en estas terapias, trabajaba como contadora y como podrán suponer, lo racional y lógico era mi fuerte. Al concluir mi sesión, no comprendía que había pasado, me sentía flotando y con una paz tan inmensa que solo me permitía pensar: quiero más de esto”, destaca Andrea.

Así fue como la profesional comenzó con su formación que hoy consta de ser Master Reiki, profesora de Yoga, Mindfulness y Coaching. “Sin darme cuenta, ese camino de ida ya había comenzado. Continúe aprendiendo nuevas disciplinas como PNL, Inteligencia Emocional y Astrología que me llevaron a SER quien soy hoy, una mujer que vive de un modo distinto y que dedica su vida a enseñar lo que tanto me nutrió a otros, lo cual, definitivamente, es mi pasión: ayudar”, destaca.

¿Qué es el coaching y para que se utiliza?

El ser humano es completo, no le falta nada. En su interior contiene un enorme potencial que espera ser liberado. El coaching facilita esta liberación, permite el descubrimiento de nuevas maneras de hacer las cosas a partir del cambio de creencias limitantes. El coach aporta un "saber cómo hacer" estimulando una forma distinta y tal vez más rica de pensar, unas nuevas distinciones en el vocabulario, un enfoque distinto que provoque nuevas acciones y con ellas nuevos resultados.

¿Qué clase de coaching realizan? ¿Qué beneficios tiene el mismo?

Yo lo denomino Coaching Fusión, donde todas las herramientas que he adquirido se unen y complementan para darle forma a una sesión, tomando como punto de partida la “necesidad” de la persona a la cual acompaño en este camino. Nos centramos desde la observación consciente de nuestro propio ser, para entender aquello que nuestro físico y emocional nos están comunicando. Para ello, establecemos una conversación, cuyo día y horario pactamos previamente, donde voy formulando distintas preguntas y mediante una escucha activa, facilito el proceso de aumentar el nivel de consciencia acerca de lo que hacemos, de por qué lo hacemos y para qué lo hacemos.

Así, buscamos desarrollar nuestra inteligencia emocional abriendo la oportunidad de experimentar la vida de un modo diferente, modificando creencias limitantes. Cambiar del modo “HACER” al modo “SER” conociendo nuestros propios sentimientos y emociones y cómo nos influye, gestionando el autocontrol emocional que nos permita reflexionar y dominar nuestros sentimientos o emociones, para no dejarnos llevar por ellos ciegamente.

Sin dudas su mayor beneficio es el resultado de observar la realidad de forma distinta lo que nos brinda la posibilidad de actuar de un modo diferente.

¿Cuáles son los mayores motivos de consulta?

Nuestra vida es un constante aprendizaje, donde los desafíos más grandes que se presentan están acompañados de emociones y sentimientos que nos incomodan y muchas veces limitan nuestro accionar.

Actualmente, el contexto de pandemia nos hizo más conscientes de que no somos seres racionales solamente, sino también emocionales, donde los miedos, la angustia, la incertidumbre y los enojos están más presentes que lo habitual. Esto no significa que antes no existieran, solo que ahora están más cerca nuestro, los sentimos más fuertes y requieren de mayor atención.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que obtiene?

Sin lugar a duda la gratitud. Experimentar la sensación de escuchar un gracias, un “no lo había pensado así”, ver una sonrisa, disfrutar del crecimiento que la otra persona experimenta y te manifiesta, recibir mensajes que digan: “¡Hoy nos vemos!” Me llenan de felicidad y le dan a mí ser lo mejor que podría recibir: amor.

¿Las sesiones se brindan para el Interior del país y el Exterior?

¡Si! Esta es una de las buenas cosas que la pandemia me regaló, la capacidad de reinventarme y llegar a otros lugares con la modalidad online. Gracias a distintas plataformas esto fue posible.

Para contacto : Andrea Olejarczyk - WhatsApp: 15-5818-5170 // Mail: info.andreaolek@gmail.com