MOMO y West Indian Coffee se unen en el Festival Cafezazo de Córdoba

Con Ari (Ariel Vinuesa, MOMO) nos conocemos hace algunos años. Siempre quisimos hacer algo en conjunto, pero la distancia y la vorágine que caracteriza este mundo hacían que esas ganas fueran sosteniendo en el tiempo y la acción conjunta se vea postergada.

Con Belén nos conocimos a principio de año, tuvimos el agrado de poder colaborar con Le Dureau en el famosísimo Cosquín Rock, brindándoles apoyo con un modelo de cafetera muy querido, como lo es la New Iberital.

El Cafezazo fue, finalmente, la excusa perfecta para unir fuerzas, por un lado fusionándonos con MOMO en un stand desde donde pudimos compartir lo que hacemos, ellos con sus cafés de altísima calidad, nosotros con el equipamiento más nombrado de los últimos años en nuestro país. En esta ocasión pusimos al servicio de los asistentes dos modelos alta gama, Expression Pro by Iberital y F64EVO PRO de Fiorenzato, combinados con un blend especial que Momo desarrolló para la competencia de baristas del Cafezazo, en el que integraban tres orígenes de sus principales proveedores de café verde (Brasil, Colombia y Bolivia) – Contaba Cynthia Muiños, figura principal de West Indian Coffee.



La competencia de baristas contó con equipos de altísimas prestaciones, incluyendo las máquinas de café Iberital Tandem y los molinos Fiorenzato F64EVO PRO, de los cuales West Indian Coffee es representante oficial en Argentina. Estos equipos de última generación permitieron a los baristas participantes mostrar sus habilidades al más alto nivel, elevando aún más la calidad de las bebidas de café preparadas durante las presentaciones.



La presencia no se limitó a la competencia y al stand. Nuestros amigos de Fuego Tostadores hicieron frente a una jornada intensa con una hermosa Iberital Tandem.

Los puestos Selah y Gärten, quienes contaron con exclusivos orígenes desarrollados por MOMO, también tuvieron en sus filas equipamiento de West (Iberital y Fiorenzato) para preparar sus excepcionales tazas de café. Por su parte, Le Dureau tuvo el lanzamiento de un nuevo café, tostado también por MOMO.



Esta colaboración entre West Indian Coffee, MOMO y otros expositores destacados en el festival, refleja la reputación de excelencia y calidad que la empresa ha ganado en la industria del café de especialidad.



Belén Dureau, a cargo de Le Dureau café, principal organizador del Festival Cafezazo, desempeñó un papel fundamental en la creación de este evento único. Su visión y dedicación fueron fundamentales para que esta jornada se convierta en un punto de encuentro para los amantes del café en Córdoba y alrededores.



El Festival Cafezazo será sin dudas recordado como una fecha destacada en la historia del café de especialidad en Córdoba, con repercusión nacional. La combinación de café de alta calidad y la pasión compartida por el café hizo que esta alianza fuera un éxito rotundo.

West Indian Coffee, representantes oficiales de Iberital y Fiorenzato en Argentina

Cynthia Muiños (CEO)

Elías Irurzun (Gerente Comercial)