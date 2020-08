Productos libres de gluten, hechos con amor y calidad

“Mi nombre es Maricel y perteneciendo al rubro salud, como acompañante terapéutico me daba cuenta en mis pacientes lo importante que es comer sin gluten para una persona celiaca, ya que no se trata de una elección sino un tema de salud”, afirma a Caras la creadora de La Mona Sin TACC un espacio dedicado a brindar a sus clientes un servicio de calidad. La emprendedora veía cómo a muchas personas les costaba llegar al diagnóstico y luego de ello todo se empezaba a resolver, por esa razón ella nos comenta. “Era como tener a otros pacientes porque la vida les cambiaba. Luego me tocó de cerca ya que mi hija pequeña es celiaca y es por ella que ingresamos a este mundo de comer sin tacc”.

“El nombre de la marca es en su honor (porque la llamamos así en casa: “La Mona”). Somos tres los que pertenecemos a este proyecto cumpliendo diferentes roles, pero todos unidos por la misma causa que fue la que nos motivó a empezar este lindísimo proyecto”, reafirma Maricel. Fue por este motivo, que la creadora de la marca se distanció del rubro salud, y se metió en la cocina. “Después de un tiempo de comenzar a probar recetas, cursos, carreras y perfeccionarme en el tema y rubro, un día me lancé a ponerle color y profesionalismo a lo que venía haciendo de manera familiar y acá estamos”.

¿Qué productos tienen a disposición?

Comenzamos haciendo caterings en salones, en reuniones familiares y todo esto fue pre-pandemia. Luego comenzamos a pensar en que forma podríamos seguir llevando nuestro servicio y que se adapte a pocas personas o de manera individual. Así surgió comenzar con las Gift Box, desayunos, Brunchs, picadas y hasta comidas de vianda.

¿Qué experiencia buscan brindarles a los clientes y cuáles son los beneficios que aporta la comida sin TACC a nuestra salud?

Pensamos que hay todavía mucha desinformación y/o confusión a pesar de los grandes avances que se han realizado con respecto a la celiaquía, entonces nuestro lema principal es que “se puede comer, rico, saludable y sin tacc”. Lo decimos así porque hay bastante prejuicio con la comida apta celiacos, para el que no la consume es normal que piense que es algo soso, sin sabor, sin gracia y hasta en la mente se representa un Telgopor jajaja…

Entonces nuestras propuestas están pensadas para salir un poco de la media… y no salir al mercado con las mismas cosas que uno habitualmente tiene en la cabeza al preparar un evento, cumple o hacer un obsequio.

Nos enfocamos en los colores, las formas, las presentaciones y que te sorprendas con esas alternativas y comenzar a comer con los ojos y luego al probar darte cuenta de que es importante estar comiendo verduras, por ejemplo, y no darte cuenta, y eso es lo maravilloso que tiene la cocina, poder crear e inventar para que grandes y chicos te prueben, te consuman, te elijan y te vuelvan a recomendar.

Está pensado justamente para todo público y que los que no hacen la dieta sin tacc puedan incluirla al hacer un evento o regalo para que el que sí lo realiza y así se sienta más incluido y tranquilo, ya que no existe contaminación cruzada, que es algo que verdaderamente preocupa a un celiaco.

¿Cuáles son las problemáticas más comunes por resolver?

Aún no tenemos local para la venta y nos manejamos con envíos a todos lados. Nuestros canales de venta son en este momento más por Instagram y WhatsApp. Pero damos la facilidad de pagar de diversas maneras con diferentes medios de pago habilitados.

¿Cuál es el vínculo que se genera con el cliente?

Se aprende todos los días porque cada persona a veces necesita algo diferente o asesorarse de manera personalizada, para llevar la tranquilidad de que todo se realiza a conciencia, con profesionalismo y de manera artesanal. Al ser una marca nueva en el rubro la consulta que no falla es: “¿ES TODO SIN TACC NO?”

Parece obvio, pero se necesita confirmar porque aún nos falta un poco más de información acerca del tema de la celiaquía y queda supeditado solo a quienes lo son y a sus familiares, que a veces intentando hacer lo mejor mezclan las comidas y los resultados no son buenos.

Por eso le dedicamos todo el tiempo a nuestros clientes por la vía que quiera asesorarse tanto telefónica como por mensajería, respetamos el modo de cada uno de querer contactarnos y sacarse las dudas al respecto.

¿Como se proyectan? ¿Qué es lo que viene a futuro en la marca?

Nuestro proyecto hacia futuro es seguir creciendo para poder el día de mañana tener un local propio y así poder llegar desde otro espacio más a todos y que nos puedan probar y conocer. Todo el tiempo buscamos renovarnos con recetas nuevas reinventadas y siempre pensando en el color, la forma y el packaging, que es algo también en donde hacemos mucho énfasis porque recibir algo bien presentado es fundamental para nosotros.

La propuesta está pensada justamente para todo público acompañando al que debe comer Sin Gluten para que los eventos u obsequios sean más inclusivos y así evitarle a la persona tener que llevar su tupper o preguntar si es "apto" y así lograr un ambiente más relajado y evitar de esta manera la contaminación cruzada que es algo que preocupa y mucho.

Sostenemos que dar nuestro granito de arena en las opciones que ofrecemos, es un avance más para que todos puedan disfrutar de una buena comida ya que nos lo tomamos con mucho respeto y profesionalismo.

