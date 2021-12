Muebles Demonio

CREDITO CARAS

¿Cómo surgió tu proyecto y de qué forma lo llevaste a cabo?

Mientras todo el mundo se paralizaba frente a una situación nueva llena de incertidumbres y miedos a mí se me ocurrió salir a las redes mostrando lo que hacía.

Empecé con lo más simple y sin darme cuenta las necesidades me llevaron a diseñar, a plasmar y a crecer sin ponerme limites, dejando que esta energía que me hizo tan valiente fluya y se plasme en cada detalle, yendo a donde mis clientes me lleven, interpretando ideas y proporciones para cada hogar.

Hace un año y medio que arranqué esta gran aventura, un poco como si fuera un juego, pero siempre con mucha responsabilidad. Este motor que me caracteriza, como trabajadora incansable que se siente viva al frente de cada desafío como lo que me planteaba “Demonio”.

En mi vida tuve un gran referente que siempre confió en mí y me enseñó a decidir, resolver y a ser segura de mis proyectos sin tenerle miedo a lo desconocido y a las frustraciones que surjan en el camino. Todo eso combinado es fundamental al momento de responder todas las preguntas que nos hacemos los emprendedores frente a un desafío tan grande.

¿Cómo realizas los diseños de los muebles?

Escucho lo que quieren, me pasan medidas y un simple dibujo en un papel termina siendo un mueble de una calidad única, con terminaciones de categoría hecho en madera paraíso que nos brinda luz, dureza y vetas, tal cual lo expresa la naturaleza sin teñir ni tener que disimular nada. Ese es el momento donde todo el trabajo que hay detrás, de la mano de un gran equipo, cobra sentido y se ve reflejado en el producto final.

¿Qué servicios les brindas a los clientes?

No solo somos muebles, hay mucho más. Respondo miles de preguntas, escucho lo que cada uno busca, decidimos si es o no adecuado dentro del estilo que ya predomina. No me interesa vender porque sí, ofrezco el servicio de un equipo que cuando dice que no, sabe que es también para sumar.

Actualmente las redes unieron a todo el país y soy consciente que comprar por foto es confiar en el otro y en lo más valioso para mí que es mi trabajo. Todo esto cierra perfecto cuando algo viaja miles de kilómetros y al recibirlo me agradecen diciendo que se luce mucho más que en una simple imagen.

Los desafíos están presentes todos los días. Soy una curiosa por ver el mundo y descubrir lugares nuevos asique eso mismo hago en Demonio buscando tendencias, sensaciones y novedades para traer ideas nuevas y no caer nunca en lo aburrido y monótono.

Soy una mujer intensa y apasionada por la adrenalina, con esas características tengo que estar en continuo movimiento con proyectos y desafíos. Un poco la todóloga que no puede dejar de estar atenta a cada detalle de cada sector. Además, soy mamá de Valentino y Delfina de 9 y 10 años respectivamente, y entre todos formamos un equipo perfecto. Ellos me acompañan en todo, saben esperar, son independientes, grandes deportistas y el pilar fundamental para mi vida.

Se criaron con una madre que cree en ellos, que los hizo libres y que los empuja a seguir sus pasiones así como me enseñaron a mí. Eso lo plasmo en cada rincón de mi trabajo, una emprendedora leal a sus instintos que no tengo duda, ese es el gran secreto de todo lo que me pasa con Demonio Muebles.

